Povestea fetiței aruncate să moară într-un canal și salvată de pisici, în India

Dramaticul incident s-a petrecut duminică, în orașul indian Mumbai.

Poliția a relatat că localnicii au găsit nou-născuta, în vârstă de doar câteva zile, după ce mai multe pisici s-au adunat în locul unde aceasta a fost aruncată.

Pisicile au început să șuiere și să toarcă zgomotos, atrăgând atenția oamenilor.

O echipă de polițiști a ajuns în zonă și a depistat pruncul pe fundul canalului de scurgere. Fetița era într-o cămășuță subțire, îmbibată cu apa din canalizare, și plângea.

Polițiștii au scos-o, au învelit-o într-o pânză și au transportat-o la spitalul Rajawadi, unde starea sa este în prezent stabilă, potrivit medicilor.

Autoritățile au distribuit pe Twitter imagini cu polițista care a condus echipa, ținând-o în brațe pe fetița salvată.

"Când am ridicat-o, fetița îngheța, brațele îi erau vinete de frig. Am cerut apă caldă și o pânză pentru a o curăța de murdărie", a declarat polițista Sheetal Sonawane.

"Medicii îi monitorizează starea de sănătate. O vom ține sub observație în următoarele zile", a precizat dr. Vidya Thakur, responsabilul spitalului.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz