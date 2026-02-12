Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru renovarea instalaţiilor distruse

1 minut de citit Publicat la 20:59 12 Feb 2026 Modificat la 20:59 12 Feb 2026

Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz caută finanțare pentru refacerea și modernizarea infrastructurii afectate de atacurile rusești, a declarat, joi, directorul general Sergii Koretskyi, într-un interviu acordat Bloomberg, relatează Agerpres.

Potrivit estimărilor companiei, bombardamentele au provocat pagube de cel puțin trei miliarde de euro la instalațiile energetice din Ucraina, iar necesarul de echipamente depășește 900 de milioane de euro.

Sergii Koretskyi a precizat că Naftogaz urmărește cu atenție discuțiile dintre Ucraina și parteneri precum Exim Bank din SUA și US International Development Finance Corp., subliniind în același timp importanța sprijinului european.

La Departamentul de Stat al SUA ar mai fi disponibile aproximativ 250 de milioane de dolari din fondurile destinate asistenței pentru Ucraina, a arătat directorul Naftogaz.

O parte din aceste sume ar putea fi folosită pentru achiziționarea de compresoare de gaz produse în Statele Unite, necesare pentru repararea centralelor electrice. În opinia sa, o astfel de soluție ar aduce beneficii și companiilor americane.

„Acum avem nevoie de finanţare pentru importuri, investiţii şi tehnologii. Aceasta este cu siguranţă o situaţie reciproc avantajoasă pentru toate părţile. Nu spunem `ajutaţi-ne`, ci oferim o cooperare reciproc avantajoasă”, a declarat Koretskyi.

Naftogaz furnizează gaze naturale pentru aproximativ 12,5 milioane de gospodării și reprezintă un pilon esențial al sectorului energetic ucrainean.

Infrastructura companiei, la fel ca cea a altor operatori din domeniu, a fost vizată de atacuri intense în ultimele săptămâni, lăsând numeroși civili fără încălzire în plină perioadă de temperaturi scăzute.

Directorul companiei a avertizat că efectele acestor bombardamente sunt dificil de anticipat și că atacurile „vor continua cu siguranţă”. În acest context, Naftogaz a început deja pregătirile pentru următorul sezon rece. Potrivit lui Koretskyi, experiența recentă i-a determinat pe ucraineni să se pregătească pentru scenarii și mai grave.

În paralel, compania mizează pe investiții pe termen lung pentru înlocuirea unităților energetice distruse, punând accent pe utilizarea unor echipamente moderne, mai eficiente din punct de vedere tehnologic.