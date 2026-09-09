Natalie Harp, tânăra care îl însoțește pe Trump peste tot, a primit cadou de la președinte 45.000 de dolari cash

Natalie Harp, una dintre cele mai apropiate și loiale consiliere ale președintelui american Donald Trump. Foto: Getty Images

Trei tinere angajate la Casa Albă, între care și Natalie Harp, au primit fiecare 45.000 de dolari, în numerar, de la Donald Trump. Cele trei consiliere ale președintelui american au spus că banii au fost „cadou de sărbători”. Gestul este extrem de controversat, deoarece legea federală interzice în mod clar plăţile suplimentare la salariile angajaţilor publici, relatează Agerpres.

Natalie Harp, Margo Martin şi Chamberlain Harris, trei tinere consiliere cu acces regulat la preşedinte, au declarat că au primit câte 45.000 de dolari de la Trump drept „cadou în numerar de sărbători”, conform investigaţiilor Washington Post şi Politico.

Cadouri de 150.000 de dolari

Aceste sume reprezintă aproximativ 30% din cei 150.000 de dolari pe care fiecare femeie îi primeşte anual pentru funcţia ocupată la Casa Albă, conform documentelor publicate de presa locală.

În declarațiile financiare ale celor trei, publicate de Administrația Trump săptămâna trecută, Donald Trump apare ca sursă a acestor plăți.



Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani, este cea mai cunoscută dintre cele trei. Ea este protagonista unei controverse majore după ce senatorul democrat Jon Ossoff a comentat relaţia strânsă dintre această femeie şi Trump, stârnind critici din partea aliaţilor preşedintelui şi discuţii ample pe reţelele sociale şi în presă.



Margo Martin, în vârstă de 31 de ani, este consilieră în comunicare şi îl însoţeşte adesea pe Trump la filmarea conţinutului pentru conturile sale de socializare, în timp ce Chamberlain Harris, în vârstă de 26 de ani, este asistentă executivă a preşedintelui.



Plăţile au generat controverse deoarece legea federală interzice în mod clar plăţile suplimentare la salariile angajaţilor publici.



Potrivit Washington Post, Trump i-a dat 20.000 de dolari şi lui Walt Nauta, directorul de operaţiuni al Biroului Oval, conform declaraţiilor sale financiare.



Nauta, care câştigă un salariu anual de 175.000 de dolari, a fost asistentul personal al lui Trump în timpul primului său mandat şi unul dintre asistenţii care l-au însoţit pe preşedinte într-o călătorie recentă în Turcia, legată de o posibilă ameninţare de asasinat.



Experţii consultaţi de Washington Post au indicat că nu îşi amintesc de alte cazuri publice în care un preşedinte american să fi dat sume similare de bani angajaţilor Casei Albe.