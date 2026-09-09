Celebrul serial de satiră South Park îl ia din nou peste picior pe Donald Trump și anunță că își schimbă numele în „South America”

Creatorii Parker și Stone au atras în repetate rânduri furia lui Trump și a altor figuri MAGA. Foto: South Park/X

Donald Trump este din nou ținta ironiilor celebrului serial satiric de animație South Park. Serialul realizat de Comedy Central a anunțat că pentru cel de-al 29-lea sezon își va schimba numele în „South America”. Realizatorii au anunțat că serialul a fost inspirat de „curajul și patriotismul” Apple și Google, care au capitulat în fața solicitărilor lui Trump de a schimba numele lacului Ontario în „Lake America”, relatează The Guardian.

„Inspirați de curajul și patriotismul Apple și Google, schimbăm numele 'South Park' în 'SOUTH AMERICA'. Vrem să mulțumim în mod special companiei-mamă Paramount – o capitulare în stil Skydance”, au declarat creatorii Matt Stone și Trey Parker.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to… pic.twitter.com/nRkNaoUSVp — South America (@SouthPark) September 8, 2026

Compania-mamă a serialului, Paramount Skydance, deținută de David Ellison, un aliat al lui Trump, este pe cale să devină unul dintre cele mai mari conglomerate media din SUA, după ce administrația Trump a aprobat fuziunea sa de 111 miliarde de dolari cu Warner Bros Discovery (WBD), decizie care a atras numeroase critici din partea industriei creative.

Anunțul ironic al creatorilor South Park a venit la o zi după ce președintele american a sugerat pe rețelele sociale că și statul New Mexico ar trebui redenumit „New America”, deși nu are autoritatea să schimbe oficial numele unui stat. Postarea i-a atras critici dure din partea democraților, care l-au acuzat că se folosește de astfel de șiretlicuri ca să distragă atenția de la războiul dn Iran și creșterea în lanț a prețurilor.

Deja această obsesie de a redenumi repere geografice a devenit o mișcare caracteristică pentru Donald Trump. Președintele american a schimbat în primele ore din cel de-al doilea mandat al său numele Golfului Mexic în „Golful Americii”.

După ce tensiunile comerciale dintre SUA și Canada s-au intensificat, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a schimbat numele Lacului Ontario în „Lacul America”.

Serialul de comedie, premiat cu Emmy și cunoscut pentru umorul său extrem de ofensator, difuzat pentru prima dată în 1997, a fost de mult timp o sursă de probleme pentru administrația Trump, fiind unul dintre puținele programe care au reușit să ridiculizeze și să atace în mod ambițios o administrație adesea rezistentă la satiră.

Creatorii Parker și Stone au atras în repetate rânduri furia lui Trump și a altor figuri MAGA, printre altele pentru că l-au prezentat pe Trump gol, în pat cu Satana, au arătat un Trump animat cu organe genitale mici și au portretizat-o pe fosta secretară pentru securitate internă Kristi Noem drept o ucigașă de căței, cu fața plină de Botox care i se topește uneori.

În august, un scenarist al serialului a anunțat că a cumpărat drepturile pentru domeniul trumpkennedycenter.org, anticipând că Donald Trump va schimba numele Kennedy Center după ce a epurat conducerea instituției de arte, s-a instalat pe sine în funcția de președinte al acesteia și a populat consiliul de administrație cu aliați loiali.

Cel de-al 29-lea sezon „South America” va avea premiera pe 16 septembrie și poate fi urmărit la nivel global pe platforma de streaming Paramount+.