Revoltă în Islanda după ce Donald Trump a publicat o imagine cu insula sub drapelul SUA. Ambasadorul a fost convocat

Donald Trump a postat harta controversată pe contul său de pe rețeaua Truth Social, luni, fără nicio explicație. Foto: Truth Social/Donald Trump/Getty Images

Ambasadorul SUA din Islanda a fost convocat la Ministerul de Externe de la Reykjavík, după ce eşedintele american Donald Trump a postat pe reţelele sociale o imagine în care insula şi alte ţări apăreau acoperite de steagul american, relatează Agerpres.

Donald Trump a postat harta controversată pe contul său de pe rețeaua Truth Social, luni, fără nicio explicație.

În harta postată de președintele american, SUA, Canada, Groenlanda, Islanda, Mexic, America Centrală şi zona Caraibilor sunt acoperite de steagul Statelor Unite, iar întreaga suprafață este etichetată drept „Statele Unite ale Americii”.





Şefa diplomaţiei islandeze, Thorgerdur Gunnarsdottir, l-a convocat la sediul ministerului de Externe pe Billy Long, ambasadorul SUA în Islanda, care şi-a preluat oficial funcţia abia luna trecută, a relatat postul local de televiziune RUV, potrivit Reuters.



„S-a transmis clar punctul de vedere conform căruia postarea a fost complet nepotrivită”, a declarat Ministerul de Externe islandez pentru RUV.



O întreagă serie de afirmaţii făcute de Trump în ultimii ani, în sensul că SUA ar trebui să achiziţioneze Groenlanda - un teritoriu danez semiautonom -, au generat tensiuni între Washington şi Copenhaga - ambele state fiind membre fondatoare ale NATO -, dar şi la nivelul întregii Europe.



Luna trecută, Islanda a votat împotriva reluării negocierilor de aderare la UE, la un referendum organizat pe fundalul preocupărilor privind intenţiile lui Trump în legătură cu Groenlanda.



Unii dintre susţinătorii începerii negocierilor au ridicat problema dacă se mai poate avea încredere în SUA, ca motiv pentru a lua în considerare legături mai strânse cu UE, dar analiştii au apreciat că, în cele din urmă, preocupările economice interne au determinat rezultatul votului.

Postarea lui Trump a apărut la câteva ore după ce Comisia Europeană a anunţat o investiţie de 200 de milioane de euro în Groenlanda, în timpul vizitei preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



Într-o declaraţie acordată agenţiei de presă daneze Ritzau la Nuuk, premierul danez Mette Frederiksen a subliniat că mesajul guvernului şi al populaţiei din Groenlanda a fost consecvent.



„Guvernul şi poporul din Groenlanda au spus în repetate rânduri că nu doresc să devină americani. Sper că nimeni nu are nicio îndoială în această privinţă, nici în Statele Unite, nici în restul lumii”, a declarat ea.



Postarea de luni a liderului de la Casa Albă a urmat unui mesaj transmis duminică, în care Trump a distribuit o imagine cu textul „LUNA ESTE A NOASTRĂ”, alături de drapelul SUA.

Într-o altă postare de duminică seara, preşedintele a numit statul american New Mexico „New America” (Noua Americă), deşi un preşedinte nu deţine autoritatea unilaterală de a redenumi un stat din componenţa SUA.





Luna trecută, Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut Departamentului de Interne să redenumească Lacul Ontario în „Lacul America”, pe fondul unor tensiuni comerciale accentuate cu Canada. Această schimbare nu afectează modul în care Canada utilizează denumirea şi nici nu constituie o redenumire cu caracter obligatoriu la nivel internaţional, precizează Xinhua.



În ianuarie 2025, Trump a semnat un alt ordin executiv prin care a dispus redenumirea Golfului Mexic în „Golful America”, o altă măsură care nu este recunoscută pe plan internaţional.