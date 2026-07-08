NATO lansează un program anti-dronă. România trebuie să își antreneze piloți de drone militare

România trebuie să își antreneze piloți de drone. Sursa foto: Getty

NATO va lansa un program de instruire a piloților de drone militare. Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) pune la dispoziția fiecărui stat NATO un manual realizat de NATO împreună cu Ucraina, pe baza experienței de război. ACT avut recent la Capu Midia un exercițiu prin care a inițiat procedura de pregătire comună aliată anti-dronă. România, ca orice stat NATO, trebuie să-și formeze specialiști în MApN în lupta anti-dronă.

JATEC, Centrul NATO pentru Analiză și Antrenament, cu baza în Polonia, este un proiect comun cu Ucraina. NATO preia toată experiența de luptă de la ucraineni, în timp real. ACT o transformă în expertiză NATO, pentru ca toate statele aliate să aibă la dispoziție manuale de lecții învățate în scopul combaterii ameni țărilor Rusiei, în special drone și rachete. România are acces la manualul NATO ACT și trebuie să-și instruiască militari specializați, pe baza datelor primite.

La Summitul NATO de la Ankara, România își atinge mai multe obiective strategice: 1. Adeziunea la Banca de apărare, securitate și reziliență, ca membru fondator. Unul din sediile regionale va fi la București 2. Extinderea misiunii MCM împotriva minelor la Marea Neagră din apele teritoriale spre Zona Economică Exclusivă, cu acoperirea acesteia pentru protejarea infrastructurii critice, inclusiv proiectul Neptun Deep. 3. Semnarea acordului Global Eye pentru noul avion de tip AWACS al NATO, ce va fi furnizat de Saab (Suedia). România va investi și va beneficia de această capacitate strategică de supraveghere și monitorizare a spațiului aerian NATO și a celui adiacent, spre Est mai ales. 4. Noi capacități anti-dronă și contribuții la Serviciul de Poliție Aeriană Întărită al NATO, 24/24.

România vrea să întărească parteneriatul cu SUA și Canada pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda. În plus, Canada ar putea trimite avioane de luptă în România pentru serviciul de Poliție Aeriană Întărită (24/24, misiune NATO), după discuția avută de președintele Nicușor Dan