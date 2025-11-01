NATO pregătește un plan de 4.400 de pagini pentru un posibil atac rusesc. “Amenințarea va crește la finalul războiului din Ucraina"

2 minute de citit Publicat la 16:46 01 Noi 2025 Modificat la 16:51 01 Noi 2025

NATO este deosebit de îngrijorată de reformele recente din unele districte militare rusești. Foto: Getty Images

Oficialii NATO și planificatorii militari sunt din ce în ce mai convinși că trebuie să își pregătească armatele pentru scenariul unui posibil război cu Rusia. Din acest motiv, Alianța este determinată să accelereze cheltuielile militare și să își intensifice pregătirile defensive.

Christopher T. Donahue, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), ar fi prezentat, la Bruxelles, o strategie cuprinzătoare de apărare reprezentanților militari din 32 de state membre NATO. Planul, intitulat oficial „Conceptul de Linie de Descurajare pe Flancul Estic”, se întinde pe 4.400 de pagini, potrivit cotidianului german Welt.

Așadar, discuțiile despre așa-numita „Fază Zero” în confruntarea cu Rusia nu se limitează la experții militari. Există, de asemenea, o îngrijorare semnificativă în rândul conducerii civile și militare a NATO.

„Nimeni nu știe cât va dura războiul din Ucraina. Dar amenințarea unui atac asupra teritoriului NATO, în special în statele baltice, va fi cea mai mare după ce se va termina conflictul din Ucraina. Suntem deja în «Faza Zero»”, a declarat sursei citate un fost general NATO de rang înalt.

NATO este deosebit de îngrijorată de reformele recente din unele districte militare rusești. Kaupo Rosin, șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei, a remarcat într-un interviu acordat Welt că aceste schimbări vor crește prezența trupelor rusești de-a lungul frontierelor NATO, crescând riscul unei ofensive rapide în caz de criză.

Apropierea forțelor rusești de teritoriul NATO creează o provocare strategică, deoarece Alianța ar avea un timp de avertizare foarte limitat în cazul unui atac.

Ca răspuns, NATO a început pregătiri intensive pentru a preveni o potențială agresiune rusă, inclusiv dezvoltarea și implementarea unor planuri defensive clasificate.

„Dronele și armele autonome joacă un rol cheie în conceptul lui Donahue, la fel ca și desfășurarea de arme mai mari și mai grele de-a lungul frontierei de est a NATO, precum și îmbunătățirea coordonării în rețea între forțele armate pentru partajarea datelor”, notează Welt.

Informația apare în contextul în care Rusia va desfășura în Belarus rachete Oreşnik, în noiembrie, informează agenţia de presă de stat TASS, preluată de Reuters. Natalia Eismont, purtătoare de cuvânt a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, a precizat că pregătirile pentru desfăşurare sunt aproape încheiate.

Rusia își mărește deja arsenalul militar

Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank american, a avertizat, de asemenea, că Rusia„a intrat deja în faza zero” a războiului, o pregătire pe termen lung pentru un potențial atac asupra NATO.

În acest sens, Rusia a început să-și mărească arsenalul, crescând producția de tancuri T-90 și încercând să revină la rezervele sale dinaintea războiului din Ucraina.

Analiștii estimează că între 2026 și 2036, vor fi modernizate peste 2.000 de tancuri, inclusiv modelele T-90M, T-90M2 și T-72B3M. Combinat cu tancurile construite între 2024 și 2025, acest număr ar fi suficient pentru a reconstrui complet flota blindată în pregătirea unui potențial viitor război la scară largă.

ISW a avertizat că Rusia ar putea reprezenta o amenințare semnificativă pentru Alianța Nord-Atlantică cu mult înainte de 2036 – chiar și fără o reconstrucție completă a arsenalului său blindat.

ISW raportează, de asemenea, o scădere accentuată a utilizării tancurilor pe câmpul de luptă din Ucraina, comparativ cu 2023 și 2024. Acest lucru sugerează că Rusia ar putea stoca vehicule blindate și se pregătește să își modernizeze rezervele - atât pentru operațiuni ulterioare în Ucraina, cât și pentru o potențială confruntare cu NATO, mai informează think tank-ul american.