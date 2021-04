NATO, anunţ de sprijin pentru Ucraina, după ce soldaţii Kiev-ului au fost ucişi în confruntări cu insurgenţi ruşi

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, l-a sunat, marţi, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-i transmite că Alianţa Nord-Atlantică este "profund preocupată" de activităţile militare ruse a căror amplificare a fost recent raportată în presa internaţională.

"NATO susţine cu fermitate suveranitatea Ucrainei şi integritatea teritorială a acestei ţări. Menţinem angajamentul în favoarea parteneriatului nostru strâns", a menţionat Jens Stoltenberg pe contul de Twitter.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.