NATO va desfăşura, în Finlanda, un batalion multinaţional ca să descurajeze Rusia să atace ţările de pe Flancul Estic

1 minut de citit Publicat la 15:52 25 Mar 2026 Modificat la 15:52 25 Mar 2026

Un grup tactic multinaţional al NATO destinat să descurajeze Rusia să atace ţările de pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice va fi desfăşurat în Finlanda în această vară, conform anunţului făcut miercuri de Suedia, naţiunea cadru a acestei forţe, notează Agerpres.

"Sperăm să putem începe în această vară", urmând ca primele elemente să fie desfăşurate "la începutul verii", a declarat şefa operaţiunilor interarme suedeze, viceamiralul Ewa Skoog Haslum, pentru câţiva jurnalişti.

Batalioane NATO în 8 ţări de pe Flancul Estic

NATO desfăşoară batalioane multinaţionale în opt ţări de pe flancul estic (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria).

Finlanda, care împarte o frontieră de 1.340 de kilometri cu Rusia şi a aderat la NATO în 2023, nu a avut până acum astfel de forţe pe teritoriul său, deşi principiul a fost stabilit încă din 2024.

Suedia, care a aderat la NATO în 2024, va desfăşura în cadrul acestui grup un batalion format din câteva sute de militari care ar putea fi extins la nivel de brigadă (aproape 5.000 de militari) în caz de criză.

Conform viceamiralului Skoog Haslum, contingente din Norvegia, Marea Britanie şi Italia vor fi de asemenea integrate în grupul tactic NATO din Finlanda.

"Franţa şi-a manifestat de asemenea un anumit interes pentru desfăşurarea de forţe terestre în Finlanda", a afirmat ea, evidenţiind interesul francezilor de a se antrena în "climat subarctic".

Franţa intenţionează să desfăşoare o "unitate de luptă" echivalentă cu o companie (aproximativ 200 de militari) în Finlanda în următorii doi ani, conform armatei franceze.

Această prezenţă va fi "coordonată cu grupul tactic NATO, dar nu va fi integrată în acesta", a precizat aceeaşi sursă.

O companie de vânători de munte desfăşurată în cadrul exerciţiului NATO Cold Response care tocmai s-a încheiat a rămas în Finlanda timp de două luni pentru a inaugura acest parteneriat cu armata finlandeză, mai notează France Presse.