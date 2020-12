Alexei Navalnîi explică aparentele stângăcii ale celor care au încercat să-l asasineze. "Ce fel de idioţi lucrează în FSB? Au încercat de trei ori şi sunt încă în viaţă"

"Salut, sunt Navalnîi. Am aflat cine a încercat să mă ucidă. Ştiu unde locuiesc şi unde au locul de muncă. Le ştiu numele reale, le ştiu numele false şi am fotografii cu ei. Vă rog să priviţi filmul până la capăt. Am nevoie de ajutorul vostru pentru a-l distribui, pentru că este vorba despre un grup secret de ucigaşi din FSB care include medici şi chimişti, despre cum au încercat să mă omoare de câteva ori şi o dată aproape că au omorât-o pe soţia mea. Nu veţi auzi despre asta la televizor, având în vedere faptul că cel care dă ordine acestui grup este preşedintele rus, Vladimir Putin".

Aşa începe confesiunea lui Alexei Navalnîi. De la bun început, politicianul, aflat în Germania, precizează că meritul dezvăluirilor detalate aparţine instituţiilor media care au pus cap la cap informaţiile obţinute, uneori, din surse "neortodoxe".

Trei asasini FSB pe urmele lui Navalnîi

Ancheta jurnalistică a fost coordonată de grupul britanic de investigaţii Bellingcat, care a colaborat cu site-ul rus The Insider. S-au mai implicat Der Spiegel şi CNN. Ancheta a identificat mai mulţi agenți FSB ai unității secrete a Institutului Criminalistic al FSB. Trei dintre aceştia ar fi direct implicaţi în tentativa de asasinare comisă în august anul curent asupra lui Navalnîi, în care s-a folosit substanţa neurotoxică Novicioc.

Numele celor trei agenți sunt Alexei Alexandrov, Ivan Osipov și Vladimir Paniaev. Aceştia s-au aflat pe urmele lui Alexei Navalnîi în Novosibirsk, apoi în Tomsk, unde opozantul politic a fost otrăvit.

Cei trei ar fi fost sprijiniți de cel puțin 5 alți agenți FSB. Grupul Bellingcat a analizat metadatele convorbirilor purtate de 12 agenți FSB legaţi de Institutul rus de Criminalistică.

"Divizia de otrăvire" a FSB, mobilizată după ce Navalnîi a anunţat că vrea să candideze la preşedinţie

"Analizând metadatele apelurilor, datele de zboruri care s-au suprapus și bazele de date offline care au ajuns în domeniul public, am identificat cel puțin 15 agenți care lucrează în această subunitate clandestină a Institutului Criminalistic al FSB. Cel puțin 8 dintre aceștia – inclusiv șeful lor, Stanislav Makșakov – au fost implicați direct în diferite etape ale tentativelor aparent multiple de otrăvire a lui Alexei Navalnîi", arată investigația Bellingcat.

Membrii acestei așa-numitei "divizii de otrăvire" l-au urmărit pe Navalnîi de la începutul lunii ianuarie 2017, la doar o lună după ce acesta a anunțat că intenţionează să candideze la alegerile prezidențiale din 2018. Agenţii au zburat alături de el în peste 30 de curse aeriene și aparent au încercat încă de cel puţin două ori să îl otrăvească pe Navalnîi înainte de operațiunea din Tomsk, unde agentul neurotoxic a fost depistat pe recipiente de apă plată.

Navalnîi: Întrebarea din mintea tuturor este - Ce idioţi jalnici lucrează în FSB?

"În acest punct, e cazul să discutăm despre întrebarea născută în mintea tuturor: 'Ce idioţi jalnici lucrează în FSB? Mă urmăresc de trei ani şi jumătate, au încercat să mă otrăvească de cel puţin trei ori şi sunt încă în viaţă? Şi ce cretin a decis să se utilizeze Noviciok, dacă acesta este atât de greu de folosit?'

Însă, dacă te gândeşti, planul nu a fost rău. Uitaţi-vă: Au încercat să mă omoare de două ori şi nici nu mi-am dat seama. Şi, chiar dacă aş fi înţeles, nu m-ar fi crezut nimeni. Povestea cu "ah, aproape am murit, dar în cele din urmă, nu" sună ciudat. Era foarte important ca ei să calculeze dozajul. Prin urmare, a fost mai bine să folosească mai puţin (agent neurotoxic) decât să folosească mai mult. Cu o doză prea mare, victima moare pe loc şi totul devine clar: mâncarea a fost otrăvită. Sau acest obiect", a explicat Navalnîi stângăciile aparente ale FSB, în finalul filmului în care prezintă detaliile investigaţiile Bellingcat (circa 44'42" în filmul de pe youtube).

Epilog provizoriu. Putin nu vede motive de investigaţie

Pe 20 August 2020, opozantul rus Alexei Navalnîi a intrat în comă, în timpul unui zbor din oraşul siberian Tomsk spre Moscova. Aeronava a aterizat de urgenţă şi Navalnîi a fost internat într-un spital din oraşul Omsk. Medicii şi specialiştii care au mers de la Moscova la spitalul local au susţinut că nu au găsit nicio urmă de otravă în organismul său. Două zile mai târziu, Navalnîi a fost transferat în spitalul Carite din Germania, unde a fost repede diagnosticat cu intoxicaţie severă provocată de o neurotoxină. Un laborator militar german, două laboratoare independente europene şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice au identificat că substanţa toxică aparţine gurpului Noviciok.

Săptămâna aceasta, preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că nu vede motive pentru declanşarea unei anchete în Rusia asupra otrăvirii principalului său opozant.

"Dacă o persoană a fost foarte aproape de moarte, asta nu înseamnă că trebuie deschisă de fiecare dată o anchetă penală", a declarat Putin, cu prilejul reuniunii de săptămâna trecută a Consiliului consultativ pentru drepturile omului de pe lângă Kremlin.

UE și Marea Britanie au pus sechestru pe bunuri și au dat interdicții de călătorie pentru șase oficiali ruși, despre care se crede că sunt responsabili de otrăvirea lui Navalnîi, precum și pentru o instituție implicată în programul care a produs Noviciok.