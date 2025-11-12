Nepotul lui JFK candidează pentru Congres și îl atacă pe Trump: "Un om periculos". E văr cu Kennedy Jr și îl susține pe Zohran Mamdani

1 minut de citit Publicat la 19:38 12 Noi 2025 Modificat la 19:38 12 Noi 2025

Jack Schlossberg, nepotul fostului președinte John Fitzgerald Kennedy, candidează pentru Congres și îl atacă pe Donald Trump. Foto: Getty Images

Nepotul lui fostului președinte american John Fitzgerald Kennedy, asasinat la Dallas acum 62 de ani, şi-a anunțat candidatura pentru Camera Reprezentanților din Congresul SUA, notează miercuri Agerpres, care citează AFP.

Cunoscut ca Jack Schlossberg și având numele complet John Bouvier Kennedy Schlossberg, nepotul fostului președinte are 32 de ani și revendică o circumscripție din New York pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului, care ar urma să se desfășoare pe 3 noiembrie 2026

El și-a anunțat candidatura cu un discurs anti-Trump.

Într-o înregistrare video postată pe rețelele sociale, Schlossberg spune că SUA traversează o criză la toate nivelurile, enumerând între altele costul vieții, reducerile istorice ale programelor sociale, corupția şi criza constituțională.

El îl descrie pe președintele Trump drept "un om periculos", care îi privează pe cetățeni de drepturile lor civile, îi reduce la tăcere pe critici şi practică favoritismul în chestiunile economice.

Schlossberg avertizează, mai ales, cu privire la riscul unui "al treilea mandat" al lui Donald Trump, interzis de actuala Constituție a SUA, însă evocat adesea de liderul republican.

În acest sens, candidatul spune că Partidul Democrat trebuie să preia controlul asupra Congresului pentru a bloca perpetuarea lui Trump la Casa Albă.

Ce se știe despre nepotul lui JFK

Născut şi crescut la New York, Jack Schlossberg este fiul fostei ambasadoare Caroline Kennedy şi al lui Edwin Scholssberg, designer şi artist.

Cu studii la prestigioasele universități Yale şi Harvard, el s-a specializat în comentariul politic în mass-media şi pe rețelele sociale, având 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram şi TikTok.

Plasat de analiști la stânga formațiunii sale - Partidul Democrat din SUA - Schlossberg vizează locul ocupat în prezent în Congres de Jerry Nadler. Acesta din urmă se va pensiona, după mai mult de trei decenii în Camera Reprezentanților.

Mai mulți alți pretendenți democrați și-au declarat intenția de a-i succeda lui Nadler, deschizând calea spre alegeri primare.

Nepotul lui JFK se numără printre susținătorii noului primar musulman al New York-ului, democratul Zohran Mamdani, socialist asumat, în vârstă de 34 de ani, ales săptămâna trecută.

Schlossberg este văr cu secretarul Sănătății în administrația Trump, Robert Kennedy Jr, un cunoscut susținător al teoriilor anti-vacciniste și conspiraționiste.