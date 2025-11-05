Evreii din New York, sfătuiți să emigreze în Israel după victoria lui Zohran Mamdani. Ministru israelian: Mamdani e susținător Hamas

1 minut de citit Publicat la 14:53 05 Noi 2025 Modificat la 14:53 05 Noi 2025

Noul primar democrat din New York, Zohran Mamdani, pe vremea când doar își anticipa victoria în alegeri. Foto: Getty Images

Ministrul israelian pentru diaspora, Amichai Chikli, l-a acuzat miercuri pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, că este un "susținător al Hamas" şi i-a îndemnat pe evreii din metropola americană să emigreze în Israel, transmite Agerpres, care citează AFP.

Mamdani, în vârstă de 34 de ani, îşi va începe mandatul în ianuarie anul viitor.

Născut în Uganda, acest politician tânăr este primul primar musulman al metropolei americane.

Pe vremea când victoria sa era doar potențială, dar anticipată de analiști, președintele Donald Trump a amenințat că va tăia fondurile federale pentru New York dacă orașul ajunge să fie condus de "un comunist nebun".

Ministru israelian: New York-ul i-a dat cheile unui susținător al grupării Hamas

"Orașul care altădată era un simbol al libertății în lume tocmai i-a înmânat cheile unui susținător al Hamas", a scris ministrul israelian Amichai Chikli pe platforma X, într-o reacție la victoria politicianului Partidului Democrat.

Chikli, al cărui portofoliu ministerial include şi combaterea antisemitismului, susține că pozițiile lui Mamdani "nu sunt prea diferite de cele ale fanaticilor jihadişti care, acum 25 de ani, au asasinat trei mii" de oameni în atentatele Al-Qaida din 11 septembrie 2001.

העיר שבעבר הייתה לסמל החירות העולמי, מסרה את המפתחות שלה לידיו של תומך חמאס, לידיו של מי שלא רחוק בעמדותיו מהפנאטים הג׳יהאדיסטים שרצחו לפני 25 שנה שלושת אלפים מאנשיה.



זהו רגע מפנה קריטי עבור העיר ניו־יורק. הבחירה שעשתה ניו יורק מערערת את יסודותיו המקום שהעניק חרות והזדמנות… pic.twitter.com/Nl8Sjpm7RG — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) November 5, 2025

"New Yorkul nu va mai fi niciodată la fel, în special pentru comunitatea evreiască", a estimat ministrul.

El i-a invitat pe evreii din marele oraș american să ia serios în considerare opțiunea de a emigra în Israel.

Dincolo de susținerile ministrului israelian, presa internațională notează că, în ultimele luni, Zohran Mamdani s-a pronunțat de mai multe ori împotriva antisemitismului, criticând totodată şi islamofobia, căreia susține că i-ar fi căzut victimă el însuși.

Zohran Mamdani susține cauza palestinienilor și acuză Israelul de genocid în Gaza

Pe de altă parte, noul primar al New York-ului este un susținător cunoscut al cauzei palestinienilor de a-și înființa un stat recunoscut internațional.

Despre Israel, Mamdani afirmă că este guvernat de "regim de apartheid" (de segregare pe criterii rasiale, n.r.), iar despre ofensiva statului evreu în Gaza că este un "genocid".

Însuși Donald Trump s-a folosit de aceste lucruri chiar în ultima zi a campaniei electorale, acuzându-l pe politicianul democrat de faptul că-i "urăște pe evrei".