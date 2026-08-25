Nepotul unui spion sovietic din Cernăuți va candida la președinția Franței

Eurodeputatul francez Raphael Glucksmann, liderul partidului de centru-stânga Place publique, va candida la președinția Franței, o candidatură anunțată duminică. El intenționează să participe la alegerile preliminare și să încerce să unească electoratul de stânga.

Glucksmann este cunoscut drept un susținător constant al Ucrainei și al integrării europene. El pledează pentru întărirea securității europene, sprijinirea Ucrainei și o linie dură față de Rusia. În același timp, politicianul are poziții de stânga și a propus introducerea unui serviciu civic obligatoriu de zece luni pentru tinerii francezi, care ar putea presupune, de exemplu, activități de ajutor în căminele pentru vârstnici.

Istoria familiei lui Glucksmann este legată de serviciile sovietice de informații. Bunicul său, Rubin Glucksmann, s-a născut în 1889 într-o familie de evrei din Cernăuți, oraș aflat atunci în Imperiul Austro-Ungar. În anii 1920 a emigrat în Palestina, unde a fost atras de comunism și a fost recrutat de Comintern, organizația creată de bolșevici pentru răspândirea mișcării comuniste.

Potrivit publicației britanice, Rubin Glucksmann a lucrat ca spion sovietic în Franța, Germania și Marea Britanie, unde se prezenta drept om de afaceri și agent de asigurări. În 1940 a fost arestat de contraspionajul britanic MI5 după ce fusese demascat de un dezertor sovietic.

Autoritățile britanice au decis să-l expulzeze în Canada. Nava la bordul căreia se afla a fost, însă, torpilată pe drum de un submarin german, iar Glucksmann a murit. Fiul său, Andre, avea atunci doar trei ani. Din cauza originii sale evreiești, Andre s-a ascuns în Franța sub numele fals Joseph Riviere și a supraviețuit războiului.

Andre Glucksmann avea să devină ulterior un cunoscut filosof francez. În tinerețe a îmbrățișat idei marxiste și maoiste, dar în anii 1970 a rupt legăturile cu aceste curente și a devenit un critic al comunismului sovietic și al politicilor Chinei.

Cine este Raphael Glucksmann

Raphael Glucksmann s-a născut la Paris în 1979. Înainte de a intra în politică, a lucrat ca jurnalist și realizator de documentare. Între 2009 și 2013 a fost consilier al lui Mihail Saakașvili, fostul președinte al Georgiei, ocupându-se de strategie politică și comunicare.

În 2024, Glucksmann a condus lista unei alianțe de centru-stânga la alegerile pentru Parlamentul European din Franța. Alianța a obținut aproximativ 14% din voturi, iar Glucksmann a devenit una dintre cele mai vizibile figuri ale stângii franceze.

Glucksmann, în vârstă de 46 de ani, speră să devină candidatul comun al stângii moderate și să le facă concurență lui Jean-Luc Melenchon și Marinei Le Pen.

„Dacă îmi depun candidatura, o fac doar pentru ca Franța să-și recapete demnitatea. Chiar vom lăsa țara pe mâna lui Marine Le Pen și a extremei drepte? Eu cred că majoritatea francezilor nu susțin americanizarea societății franceze”, a declarat politicianul.

Principala provocare politică pentru Glucksmann este să obțină sprijinul stângii moderate fără să încheie o alianță cu Melenchon.

Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în primăvara anului 2027. Potrivit sondajelor, Marine Le Pen rămâne favorita primului tur. Într-unul dintre scenariile prezentate de The Times, ea ar obține aproximativ 36% din voturi, fostul premier de centru-dreapta Edouard Philippe 19%, Jean-Luc Melenchon circa 15%, iar Glucksmann aproximativ 10%.

Dacă Marine Le Pen va ajunge în turul al doilea, adversarul său va avea nevoie de un sprijin electoral considerabil pentru a o învinge.