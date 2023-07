New York Times: SUA urmează să trimită în Ucraina un tip de muniții pe care majoritatea țărilor l-au interzis

Statele Unite urmează să anunțe că vor furniza Ucrainei o clasă de muniții interzise în majoritatea țărilor lumii, din cauza efectelor devastatoare asupra civililor în perioadele post-conflict.

Sursa foto: Profimedia Images

Este vorba despre munițiile cu dispersie, pentru care Kievul a făcut presiuni vreme îndelungată, iar aliații americani au decis, în cele din urmă, să dea curs acestor solicitări.

Informația este publicată de ziarul american The New York Times, care citează, sub protecția anonimatului, un oficial de rang înalt din Administrația Biden.

Munițiile cu dispersie au fost utilizate pentru prima dată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și includ rachete, bombe și proiectile de artilerie care detonează în aer și împrăștie fragmente mici pe o suprafață mare.

Însă explozia în aer sau la contactul cu solul nu se produce întotdeauna, ceea ce implică un risc viitor pentru civili, în timpul conflictului sau după încetarea luptelor.

Din punct de vedere istoric, aceste muniții au cea mai mare rată de eșec dintre toate clasele de arme.

Potrivit grupurilor umanitare, o cincime sau mai mult dintre aceste muniții rămân active după tragere, riscând să explodeze atunci când sunt descoperite, atinse sau manipulate la ani de zile distanță de perioada conflictului, scrie The New York Times.

Munițiile cu dispersie au fost interzise de cele mai multe state din lume, care au semnat, în acest sens, o Convenție în anul 2008.

SUA, Rusia și Ucraina nu au semnat acest document, notează presa internațională.

Oficial american: Munițiile cu dispersie ar fi utile Ucrainei împotriva pozițiilor rusești din tranșee

O investigație efectuată de The Guardian în luna aprilie a dezvăluit că în Ucraina au fost folosite muniții cu dispersie în zone în care nu existau personal militar sau ținte de infrastructură militară.

"După luni de zile de ezitări, în care au invocat dubii cu privire la utilitatea munițiilor cu dispersie în Ucraina, dar și îngrijorări cu privire la cum vor fi utilizate aceste muniții în luptă, oficialii americani au semnalat recent o schimbare", relatează The New York Times.

Laura Cooper, secretar adjunct al Apărării pentru Rusia, Ucraina și Eurasia, a declarat membrilor Congresului SUA că Pentagonul consideră că munițiile cu dispersie ar fi utile Ucrainei, "în special împotriva pozițiilor rusești din tranșee", menționează publicația citată.

Foto: resturile unui proiectil cu dispersie căzut într-un lan de floarea-soarelui în apropiere de Harkov, septembrie 2022