„Niciun risc pentru trupele noastre”. Rușii se predau pe capete în fața armatei de roboți care schimbă regulile războiului din Ucraina

3 minute de citit Publicat la 23:45 14 Mai 2026 Modificat la 23:56 14 Mai 2026

Roboții tereștri sunt introduși recent în război, comparativ cu dronele aeriene, dar schimbă rapid lupta. FOTO: Profimedia Images

O companie ucraineană care produce roboți tereștri a declarat că a fost surprinsă să vadă soldați ruși predându-se mașinilor sale. Armata ucraineană a distribuit mai multe videoclipuri care arată soldați ruși predându-se vehiculelor terestre fără pilot, sau UGV-uri, care preiau din ce în ce mai mult roluri de luptă umane și sunt folosite pentru a ține trupele ucrainene mai departe de lupte, potrivit Business Insider.

Oleg Fedorishin, directorul de cercetare și dezvoltare la DevDroid, care produce roboți de luptă și sisteme de montare a armelor pentru mitraliere și lansatoare de grenade, a declarat că a fost luat prin surprindere de rapoartele conform cărora soldații ruși s-au predat unuia dintre roboții companiei.

„Desigur, am fost puțin surprins”, a spus el. Fedorishin a spus că roboții sunt potriviți pentru acest rol anume, deoarece reduc pericolul pentru trupele ucrainene. Un soldat rus care se predă ar putea ataca soldații care se apropie sau ar putea detona o grenadă, a spus el, lucru pe care Ucraina l-a raportat anterior. Dacă un robot se apropie în schimb și optează pentru o astfel de acțiune, atunci cel mai rău scenariu este că pur și simplu „distruge niște metal și asta e tot”.

O capitulare extrem de mediatizată a avut loc în ianuarie. DevDroid a distribuit imagini cu unul dintre sistemele sale TW-7.62 care capturau trei soldați ruși. În videoclip, trei bărbați merg cu brațele ridicate și apoi se întind. Compania a scris apoi că operațiunea însemna că nu există „niciun risc pentru luptătorii noștri” și că acesta arată „cum arată războiul modern”.

Fedorishin a spus că trupele rusești s-au predat roboților DevDroid și în alte cazuri. „Nu este vorba doar de un singur incident”.

Unitățile ucrainene nu împărtășesc detalii operaționale complete cu producătorii, dar Fedorishin a spus că suspectează că probabil se aflau soldați în apropiere, iar dronele aeriene sprijineau și ele misiunea. Totuși, a spus el, utilizarea sistemului robotic pentru capitulare a ajutat la menținerea siguranței trupelor.

Roboții sunt folosiți din ce în ce mai mult pentru a captura soldați ruși. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în aprilie că Ucraina, pentru prima dată, a forțat soldații ruși să se predea și le-a capturat poziția folosind doar drone aeriene și roboți tereștri, fără implicarea infanteriei.

Roboții tereștri sunt introduși recent în război, comparativ cu dronele aeriene, dar schimbă rapid lupta. Sunt folosiți pentru a evacua soldații răniți, a transporta echipamente și arme, a trage asupra sau a exploda în interiorul pozițiilor rusești și pentru a plasa și îndepărta mine.

În timp ce Ucraina pariază mult pe sistemele robotice, Zelenski a declarat luna trecută că a însărcinat oficialii cu fabricarea a cel puțin 50.000 de roboți tereștri în acest an. Iar ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat că obiectivul țării este ca 100% din logistica frontului să fie realizată de sisteme robotizate, nu de oameni. Aceste eforturi vin în contextul în care numărul misiunilor de luptă care implică roboții a crescut vertiginos în ultimele luni.

Soldații ruși au fost, de asemenea, înregistrați predându-se dronelor aeriene în timpul războiului. În unele cazuri, trupele au ținut mesaje scrise vizibile camerelor dronelor sau au urmat instrucțiuni de predare lansate sau difuzate de dronele ucrainene.

Ucraina a emis un videoclip instructiv în 2022 cu instrucțiuni pentru soldații ruși despre cum se pot preda dronelor ucrainene.

Ucraina a raportat că soldații ruși s-au predat pe tot parcursul războiului, pe fondul relatărilor despre moralul scăzut, antrenamentul minim și atacurile mortale în valuri. Rusia deține, de asemenea, prizonieri de război ucraineni.

Ucraina încurajează activ soldații ruși să se predea printr-un program numit „Vreau să trăiesc”, care promite tratament în conformitate cu Convenția de la Geneva, inclusiv hrană și îngrijire medicală. Site-ul web al serviciului militar spune că „nu sunteți singuri - câteva mii de militari și-au salvat deja viața predându-se de bunăvoie”.