Nicușor Dan, despre implicarea României în deblocarea Strâmtorii Ormuz: „Se fac scenarii tehnice, noi avem o experiență de deminare”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că România va continua să participe la discuțiile tehnice în coaliția pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. El a exclus și orice fel de participare la vreo operațiune cât timp ostilitățile continuă - „suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice”. El a mai spus și că România nu are în prezent o problemă de aprovizionare cu combustibili din cauza războiului din Iran, dar că, așa cum există scenarii de criză pentru gaz și energie electrică, se lucrează la un scenariu de criză și pentru eventualitatea unei crize a petrolului. Președintele spune și că este posibilă o „presiune mare pe preț” în viitor și că România va căuta soluții pentru compensarea ei.

„În primul rând că sunt două chestiuni cumva distincte – una e aprovizionarea, cealaltă este prețul. În discuția de ieri de la Cotroceni, am discutat de procurare, de posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibili pe piață.

Nu suntem acolo, România este într-o poziție ceva mai bună pentru că are o parte din producție internă, pentru că are o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte. Ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost că în momentul acesta nu este o urgență pentru România, însă, așa cum există niște scenarii de criză pentru gaz și energie electrică, se începe să se lucreze și la un scenariu pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol.

Pe partea de prețuri, aici sunt mulți factori pe care nu-i putem controla în momentul de față. Spre exemplu, a început o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz, o să vedem în zilele următoare cât la sută din lipsa acestui necesar va fi suplinită de această traversare parțială. În ipoteza în care lucrurile continuă în direcția asta o să avem o presiune mare pe preț și o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze așa cum a făcut-o zilele trecute.

Pentru moment, s-a constituit o coaliție dedicată acestei probleme, România, firesc, e parte a acestei coaliții. Pentru moment, a fost o discuție la nivelul miniștrilor apărării, o discuție la nivelul miniștrilor de externe, continuă discuțiile tehnice.

Ce e important este că acțiunile pe care această coaliție le va face nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu discutăm de a ne angrena în conflictul existent.

Suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau militari, dar nu e vorba de o intrare în conflict ci doar de chestiune tehnice.

Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia de deminare și asta poate să fie interesant”, a declarat președintele României.