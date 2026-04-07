Raționalizarea carburanților. Nicușor Dan spune că în România încă „nu suntem acolo”: Se lucrează, totuși, la un scenariu de criză

Președintele Nicușor Dan dă asigurări că România nu riscă raționalizarea carburanților în viitorul apropiat. Totuși, șeful statului a anunțat că autoritățile au început deja lucrul la un „scenariu de criză” pentru produsele petroliere.

Președintele a fost întrebat de jurnaliști dacă s-ar putea ajunge la raționalizarea și în România.

„În primul rând, că sunt două chestiuni cumva distincte. Una este aprovizionarea, cealaltă este prețul. În discuția de ieri de la Cotroceni am discutat de procurare, de posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibili pe piață. Nu suntem acolo. România e intr-o poziție ceva mai bună decât alte țări europene, pentru că are o parte din producție internă, pentru că are o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte. Ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost, așa cum s-a relatat în presă, că în momentul acesta nu este o urgență pentru România”, a răspuns Nicușor Dan.

Cu toate acestea, statul a început să lucreze la un scenariu în cazul în care va exista o criză de aproviziionare cu produse din petrol:

„Așa cum există niște scenarii de criză pentru gaz, cum există niște scenarii de criză pentru energie electrică, începe să se lucreze la un scenariu de criză pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol”.

În ceea ce privește prețurile carburanților, președintele spune că evoluția lor depinde de factori globali greu de controlat, astfel că Guvernul va analiza pe parcurs în ce măsură bugetul poate susține noi măsuri de compensare pentru cetățeni:

„Pe partea de prețuri, aici sunt mulți factori pe care noi nu îi putem controla în momentul de față. De exemplu, a început o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz. O să vedem în zilele următoare cât la sută din necesar, din lipsa acestui necesar, va fi suplinită de această traversare parțială.

În ipoteza în care lucrurile continuă în direcția asta o să avem o presiune mare pe preț, de două luni, trei luni de acum și o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze, așa cum a făcut-o zilele trecute. Dar așa cum am spus, sunt mulți factori și o să vedem văzând și făcând”.