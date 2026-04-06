Criza carburanților ajunge la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat ședință cu Bolojan, miniștrii Ivan și Șerban, Petrom și Rompetrol

R.K.
1 minut de citit Publicat la 12:22 06 Apr 2026 Modificat la 12:22 06 Apr 2026
colaj nicu pompe
Există îngrijorări la nivel european în legătură cu o criză a carburanților. Foto: Colaj Administrația Prezidențială/GettyImages

Președintele Nicușor Dan i-a convocat, luni, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ilie Bolojan, și pe miniștrii Energiei și Transporturilor, precum și pe reprezentanții companiilor din industria petrolieră Petrom și Rompetrol. Potrivit Administrației Prezidențiale, subiectul discuțiilor va fi aprovizionarea României cu țiței și combustibili. Ședința are loc la ora 14:00.

„Întâlnire cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră Petrom și Rompetrol, pe tema aprovizionării României cu țiței și combustibili”, se arată în programul publicat de Administrația Prezidențială.

Săptămâna trecută, guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență care reduce cu 30 de bani acciza la motorină. Măsura ar urma să intre în vigoare marți. De asemenea, potrivit OUG, se introduce și o contribuție de solidaritate în sectorul petrolier. Între timp, însă, prețul carburanților a continuat să crească.

De asemenea, există îngrijorări la nivel european în legătură cu o criză a carburanților. 

Piața petrolieră din România se bazează pe o producție internă de țiței de aproximativ 2,8 milioane de tone și pe un import de circa 9 milioane de tone.

Consumul mediu anual de combustibili din România se situează la un nivel de circa 9 milioane de tone/an, din care ponderea cea mai mare este deținută de consumul de motorină, cu o valoare medie anuală de circa 5,9 milioane de tone/an (benzina - circa 2 milioane de tone/an). 

 

×
Etichete: carburanti accize carburanti benzina motorina titei baril petrol petrol Nicușor Dan cotroceni familie ciolacu guvern

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close