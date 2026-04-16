Nicușor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: „Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Rusia”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit joi seară despre raportul privind alegerile prezidențiale anulate din anul 2024. Șeful statului spune că România este ținta unui război hibrid de peste zece ani și că fostul candidat Călin Georgescu „a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă”. Președintele a mai spus și că raportul va fi publicat în acest an „categoric” și că va da mai multe detalii decât cel publicat de Parchetul General.

Nicușor Dan a făcut aceste declarații în răspunsuri la întrebări în cadrul unui interviu pentru Europa FM, joi seară. Președintele a fost întrebat despre raportul privind anularea alegerilor din 2024 și despre când ar urma acesta să fie făcut public.

„Am avut o corespondență foarte interesantă cu mai multe instituții, am avut și discuții față în față cu reprezentanți, discuții foarte interesante cu oameni din societatea civilă, este o zonă foarte sofisticată care combină metode tehnologice foarte noi, combină inteligență artificială, partea de sociologie socială, și am găsit oameni cu competențe deosebite și ne ajută inclusiv ei”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă are o evaluare preliminară, Nicușor Dan a răspuns:

„Fără discuție, România este ținta unui război hibrid al Rusiei de cel puțin zece ani. Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă.

Sigur că da și nu e o noutate. 90% din lucrurile pe care le știu pe alegeri sunt lucruri care pot fi făcute publice și care vor fi făcute publice sistematic. Cred că era ianuarie sau februarie când Parchetul General, domnul Florența, a ieșit cu un raport care dovedește că niște agenții ruse au lucrat pentru Călin Georgescu”.

El a mai spus și că vor fi „niște lucruri noi” în raportul care va fi publicat, elemente care nu existau în raportul făcut de Parchetul General.

Vreau să spun că nu trebuie să așteptăm acel raport cu care noi vom ieși, va da mai multe detalii decât raportul pe care l-a făcut domnul Florența, dar dacă vreți un răspuns dacă a fost Rusia sau nu în campania lui Georgescu, răspunsul deja l-a furnizat raportul lui Florența. O să fie niște lucruri noi.

Raportul va fi publicat anul acesta categoric.

(...) Să știți că influența rusă a fost în multe cicluri electorale, influența rusă a fost de exemplu la Brexit și sunt rapoarte oficiale, a fost în multe țări occidentale, ceea ce a fost excepțional în România a fost intensitatea.

Tocmai că asta e particularitatea – a fost influență rusă în Moldova, în Germania, în altele, dar toate au fost anticipabile, adică știam cine-s forțele pro-ruse din Moldova, știam ce vor încerca, am văzut creșterea în sondaje cu un procent de la o săptămână la alta, dar nicăieri nu am văzut o creștere de la cinci la sută la 23% într-o săptămână, asta e particularitatea.

Eu cred, fără să anticipez, că multe dintre țările occidentale n-ar fi văzut dacă experimentul ăsta s-ar fi făcut la ei, asta în apărarea serviciilor noastre, dar analiza mea nu e finală”, a concluzionat președintele României.