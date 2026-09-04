Nicușor Dan o felicită pe Giorgia Meloni după ce guvernul său a devenit cel mai longeviv din istoria Italiei

Nicușor Dan a mai spus că așteaptă cu nerăbdare continuarea colaborării cu Giorgia Meloni. FOTO: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan i-a transmis felicitări premierului italian Giorgia Meloni, după ce guvernul condus de aceasta a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Șeful statului a subliniat relațiile strânse dintre România și Italia și a reafirmat angajamentul pentru cooperarea în cadrul UE și NATO.

"Felicitări, Giorgia Meloni, deoarece guvernul dumneavoastră devine astăzi cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Este o etapă importantă care reflectă continuitatea instituțională ce oferă politicilor orizontul de care au nevoie pentru a produce rezultate.

România și Italia sunt legate printr-un Parteneriat Strategic care se bazează pe temelii solide. Peste un milion de români trăiesc și muncesc în Italia, cea mai mare comunitate străină din țară, iar economiile noastre sunt strâns legate. Italia este al doilea partener comercial al României și principala sursă de companii cu capital străin prezente aici. Marcăm aceste legături în acest an prin Anul Cultural România–Italia":

Nicușor Dan a mai spus că așteaptă cu nerăbdare continuarea colaborării cu Giorgia Meloni, inclusiv prin coprezidarea Grupului Prietenii Coeziunii în negocierile privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2028–2034

"Aștept cu nerăbdare să continuăm munca împreună, coprezidând Grupul Prietenii Coeziunii în negocierile privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2028–2034, în care România și Italia susțin împreună necesitatea unui buget ambițios al UE, cu resurse adecvate pentru coeziune și agricultură, și rămânând umăr la umăr în ceea ce privește securitatea flancului estic al NATO și a Mării Negre".