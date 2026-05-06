Nigel Farage a câștigat 2 milioane de lire de când e parlamentar. Scandal tot mai mare din cauza unui cadou nedeclarat de 5 milioane

Nigel Farage. sursa foto: Hepta

Nigel Farage a înregistrat peste două milioane de lire sterline în venituri și cadouri de la alegerea sa ca deputat de Clacton, în iulie 2024, arată o analiză a site-ului de investigații DeSmog. Principala sursă externă de venit a liderului Reform UK este postul de televiziune GB News, care i-a plătit 700.000 de lire în mai puțin de un an. Cifrele apar într-un moment în care Farage e sub presiune crescândă, după ce The Guardian a dezvăluit că a primit și nu a declarat un cadou de 5 milioane de lire de la cel mai mare donator al partidului, Christopher Harborne. Farage susține că a fost un cadou personal, folosit pentru securitate, și că nu avea obligația legală de a-l declara. Dar un sondaj arată că 68% dintre britanici consideră că banii ar putea oferi donatorului o influență nepotrivită, iar în sediul Reform, atmosfera e descrisă de angajați drept una de „paranoia”.

Capacitatea lui Farage de a genera venituri externe îl plasează alături de un grup restrâns de parlamentari care și-au valorificat statutul în paralel cu funcția – o comparație inevitabilă fiind cu Boris Johnson, care a câștigat aproximativ 5 milioane de lire pe lângă salariul de deputat în doar șase luni după ce a demisionat din funcția de prim-ministru.

Cadoul de 5 milioane care nu a fost declarat

Cifrele apar în contextul în care averea lui Farage e trecută la microscop. Săptămâna trecută, The Guardian a dezvăluit că liderul Reform UK a primit și nu a declarat un cadou de 5 milioane de lire de la Christopher Harborne, cel mai mare donator al partidului, înainte de alegerile generale din 2024 – posibil cu încălcarea regulilor parlamentare.

Farage a spus că nu avea obligația de a declara banii, deoarece a fost vorba de „un cadou personal, necondiționat și non-politic.” A precizat că i-a folosit pentru securitatea sa personală.

Atât laburiștii, cât și conservatorii au criticat lipsa declarației. Iar miercuri, un membru de rang înalt din Reform a recunoscut că situația e frustrantă.

„Nu e nicio îndoială că Nigel e un rock star. Și cu siguranță a avut de înfruntat amenințări la adresa securității sale. Dar trebuie să facem progrese dinspre personalitate spre politici. Mă întreb dacă nu s-ar fi putut evita toată treaba dacă ar fi declarat cadoul de la început. E o distragere dezamăgitoare”, a spus respectivul membru de partid, sub condiția anonimatului.

Un sondaj publicat miercuri de New Statesman sugerează că dezvăluirea cadoului produce îngrijorare în rândul alegătorilor. Potrivit unui sondaj Survation realizat pentru organizația 38 Degrees, peste două treimi dintre britanici (68%) sunt îngrijorați că acest cadou ar putea oferi lui Harborne „o influență nepotrivită” asupra deciziilor politice ale lui Farage.

„Vibrație de paranoia” în sediul Reform

Parlamentarilor și candidaților Reform li s-au dat „linii de comunicare” pentru interviurile media pe tema cadoului. Între acestea: accentul pe amenințările de securitate cu care s-a confruntat Farage și pe faptul că a fost un cadou necondiționat și personal, deci nu era necesară declararea lui în registrul de interese.

Dar vestea despre cele 5 milioane a creat o atmosferă de neliniște în sediul central al Reform, potrivit a doi angajați care au cerut să nu fie numiți. Unul dintre ei a descris situația ca o „vibrație de paranoia”, cu temeri constante legate de o posibilă sursă internă. Angajații au povestit că mai mulți oameni au fost „trași deoparte pentru interogatoriu”, întrebați cum a ajuns The Guardian la informație.

Comisia Electorală analizează o plângere depusă de Partidul Conservator pe tema banilor. Reform UK a spus că a fost vorba de un „cadou necondiționat” oferit lui Farage, care la acel moment era președinte onorific al partidului și nu se angajase public să candideze. Banii au fost folosiți pentru securitate, a precizat partidul.

Regulile parlamentare prevăd că orice beneficii primite în cele 12 luni anterioare preluării funcției trebuie declarate, în funcție de scopul lor – politic sau personal. Regulamentul adaugă: „Dacă există orice dubiu, beneficiul trebuie înregistrat.”

700.000 de lire de la GB News

Farage și-a menținut poziția: „Banii au fost pur privați, nu aveau niciun caracter politic. Și, credeți-mă, am verificat din toate unghiurile legale – nu există nicio obligație de a declara un cadou personal, necondiționat și non-politic. Iar acești bani vor face ca eu să fiu în siguranță pentru tot restul vieții.”

Principalul angajator al lui Farage în afara Parlamentului este postul de televiziune de dreapta GB News, care i-a plătit 700.000 de lire din iulie 2024 încoace. Săptămâna trecută a mai înregistrat 40.662 de lire de la același post. De asemenea, a declarat un nou cadou de la omul de afaceri sud-african Avi Lasarow – trei bilete la un meci de box, în valoare de 1.749 de lire.

„Faptul că Farage a acumulat două milioane de lire din câștiguri personale și cadouri în timp ce e parlamentar în funcție ar trebui să îngrijoreze pe oricine crede că treaba unui deputat e să-și reprezinte alegătorii”, a spus Kamila Kingstone de la organizația Spotlight on Corruption. „E o problemă sistemică și arată un eșec mai larg al regulilor care ar trebui să garanteze integritatea în viața publică. Riscă să estompeze granița dintre serviciul public și interesele private, creând percepția că unii politicieni sunt în funcție pentru ei înșiși.”

Reform UK a fost contactat pentru un comentariu.