„Noi conducem aici”. Cum au încercat mafioții italieni să se infiltreze în lucrările pentru Milano-Cortina 2026

Aproximativ 200 de șantiere publice au fost investigate pentru suspiciuni de infiltrare a crimei organizate. sursa foto: Getty

Lucrările de construcție pentru Milano-Cortina au atras suspiciuni privind infiltrarea crimei organizate, însă grupările antimafia au adoptat o strategie care ar putea deveni model pentru viitorii organizatori ai Jocurilor Olimpice, scrie The Guardian.

În dimineața zilei de 8 octombrie, Comandamentul Provincial al Carabinierilor din Belluno a anunțat, printr-un comunicat de presă, arestarea a trei persoane, în urma unei anchete care a durat un an și a purtat numele „Operațiunea Reset”. Doi dintre cei arestați sunt frați și, potrivit comunicatului, membri cunoscuți ai temutei galerii Lazio Ultras, gruparea Irriducibili. Cei doi se lăudau că aveau legături personale cu fostul lider Fabrizio Piscitelli, ucis în 2019.

Infracțiunile pentru care au fost arestați nu au avut loc la Roma, ci la aproximativ 650 de kilometri distanță, în stațiunea alpină Cortina d’Ampezzo, în inima Dolomiților, gazda Jocurilor Olimpice de iarnă în următoarele trei săptămâni.

Frații așteaptă procesul. Procuratura locală susține că aceștia ar fi pus la punct o operațiune în trei etape: preluarea controlului asupra rețelei de distribuție a drogurilor din Cortina, preluarea controlului asupra a trei cluburi de noapte și, în final, presiuni asupra consiliului local pentru atribuirea contractelor de construcție legate de Jocuri. Printre probele invocate de procurori se află o notiță găsită pe telefonul unuia dintre frați: „Vrem zona cimitirului pentru garaje, fosta cofetărie, breteaua de acces și noua centură ocolitoare, construcția satului turistic”.

Potrivit Direcției de Investigații Antimafia (DIA), 38% dintre măsurile antimafia adoptate în Italia în 2024 au vizat sectorul construcțiilor. Aproximativ 200 de șantiere publice au fost investigate pentru suspiciuni de infiltrare a crimei organizate.

Ultimul mega-eveniment organizat la Milano, Expoziția Universală din 2015, a fost marcat de scandaluri de corupție în jurul contractelor de construcție. Expo a costat 2,6 miliarde de euro. Bugetul Jocurilor Olimpice de iarnă depășește de peste două ori această sumă.

DIA a avertizat parlamentul că „Jocurile Olimpice de iarnă reprezintă un eveniment semnificativ … pentru sindicatele criminale interesate să își asigure un punct de sprijin în procedurile de atribuire a contractelor”.

Numai în Lombardia au fost adoptate în 2024 „50 de măsuri de interdicție antimafia”. Una dintre acestea a vizat o companie implicată în construirea unei parcări subterane incluse în „Planul de lucrări pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026”, după ce s-a constatat că „directorii companiei aveau relații personale și profesionale cu membri ai mai multor clanuri ’Ndrangheta”.

Procurorii susțin că cei doi frați nu sunt membri ai mafiei, dar sunt acuzați că au folosit „metoda mafiotă”: extorcare, constrângere și intimidare. Anchetatorii afirmă că aceștia au amenințat și agresat traficanți rivali, au dus un patron de club în pădure sub amenințarea armei și au încercat să corupă un consilier local, promițându-i voturi în schimbul contractelor de construcție, apoi l-au amenințat când a refuzat. În timpul arestării, susțin anchetatorii, ar fi spus: „Aici e Cortina, noi conducem aici” și „nu sunt un infractor de provincie, eu sunt șeful și rezolvăm treaba asta cu armele”.

Dacă Italia are probleme, are și soluții. Leonardo Ferrante, membru în consiliul național al organizației antimafia Libera, spune: „Este un fel de cerc. Italia este cunoscută ca țara mafiei, dar ar trebui să fie cunoscută și ca țara mișcării antimafia”.

Libera a fost fondată în 1994 de preotul Luigi Ciotti, cu scopul de a promova reutilizarea bunurilor confiscate de la organizațiile criminale. În contextul Jocurilor Olimpice, organizația a lansat programul Open Olympics 26, pentru a crește transparența procedurilor de achiziții publice.

Cea mai importantă realizare a proiectului este angajamentul organizatorilor de a publica toate tranzacțiile financiare pe un portal public, actualizat la fiecare 45 de zile. Datele arată că doar 1,6 miliarde de euro sunt alocate direct organizării Jocurilor, iar 4,12 miliarde pentru lucrări conexe, dintre care 2,816 miliarde pentru proiecte rutiere. Mai mult de jumătate dintre proiecte vor fi finalizate după încheierea Jocurilor, unele abia în 2033.

„Inițiativa a apărut în toamna anului 2023, pe fondul unei rupturi semnificative între societatea civilă italiană și instituțiile statului. Iar după ani de încercări de dialog, am început să organizăm o comunitate și o rețea de asociații care cer transparență și responsabilitate”, spune Ferrante. „Tot ceea ce se știe în prezent despre Jocurile Olimpice, din punct de vedere al datelor, este rezultatul direct al acțiunii grupurilor civice din Italia”.

Datorită acestui demers se știe că 60% dintre cele 98 de proiecte olimpice publicate pe portal nu au fost supuse unei evaluări de impact asupra mediului.

„În Italia avem legi solide privind transparența, dar avem și multe excepții, iar una dintre aceste excepții sunt Jocurile Olimpice și Paralimpice”. Colega sa, Elisa Orlando, adaugă: „Este o problemă foarte italiană. Am văzut-o și la alte mega-evenimente, cum a fost Expoziția Universală de la Milano, în urmă cu 10 ani. Ajungem într-o situație care devine o urgență. Trebuie să livrăm înainte de data deschiderii evenimentului, iar acest lucru permite derogări, nu doar de la transparență, ci uneori și de la procedurile din procesele de achiziții publice”.

Cu cât tranzacțiile sunt mai transparente, cu atât devin mai puțin atractive pentru crima organizată. Rezultatele sunt parțiale. Libera a cerut mai multă claritate în zona subcontractărilor, iar o parte importantă a proiectului olimpic rămâne în afara portalului public, în mâinile unor companii private. „Fundația Milano-Cortina este gaura neagră a transparenței”.

Trei dintre ultimele șase ediții ale Jocurilor Olimpice, la Soci, Rio și Tokyo, au fost marcate de scandaluri majore de corupție. În contextul în care tot mai puține orașe sunt dispuse să candideze din cauza costurilor, proiectul Open Olympics reprezintă un pas important spre rezolvarea unor probleme vechi. Echipa lucrează deja cu organizații din Franța pentru a replica modelul înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2030.

„Riscul infiltrării criminale există peste tot, nu doar în Italia. Dar aici, în Italia, avem lentilele care ne permit să recunoaștem infiltrarea criminală atunci când apare”, spune Ferrante. „Al treilea nostru obiectiv este să construim o moștenire civică internațională. Vrem să creăm o mișcare internațională pentru transparența Jocurilor Olimpice”.