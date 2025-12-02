Noi indicatoare cu chenar verde au apărut pe șosele: Unde sunt instalate și ce înseamnă pentru șoferi

1 minut de citit Publicat la 12:49 02 Dec 2025 Modificat la 12:52 02 Dec 2025

Noile indicatoare nu sunt obligatorii, dar servesc drept avertisment pentru șoferi să reducă viteza. Foto: Profimedia Images

Noi indicatoare rutiere cu chenar verde au început să atragă atenția șoferilor din mai multe state europene. Acestea nu sunt obligatorii, dar servesc drept avertisment pentru șoferi să reducă viteza.

Aceste noi semne instalate pe diverse drumuri europene au formă circulară, un fundal alb și un număr central. Vizual, seamănă cu indicatoarele tradiționale de limitare a vitezei. Diferența constă în chenar: este verde, nu roșu.

Acest detaliu indică faptul că este o recomandare, nu o regulă obligatorie din punct de vedere juridic.

Sunt indicatoare consultative, create pentru a sugera viteze prudente în zone considerate sensibile sau cu risc ridicat. Noile indicatoare rutiere rotunde, cu marginea verde au început deja să apară pe drumurile europene. Ele pot fi văzute în Marea Britanie, în Franța sau în Spania.

Indicatoarele nu impun de fapt nicio restricție pentru participanții la traficul rutier ci indică viteza recomandată pentru un anumit sector de drum.

Sunt utilizate în principal în apropierea școlilor, spitalelor și zonelor rezidențiale. Scopul este de a încuraja o conducere mai prudentă, fără a impune amenzi.

România, în atenția Comisiei Europene pentru accidentele rutiere

Rămâne de văzut în ce măsură aceste indicatoare vor apărea și pe drumurile publice din România, având în vedere că țara noastră este în vizorul Comisiei Europene pentru numărul mare de accidente.

Executiv Comunitar a deschis în octombrie împotriva României și a Franței procedura de infringement pentru că nu au transpus corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere.

Comisia reproșează României și Franței că au ignorat Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, prin care se stabilesc măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și vehicule motorizate cu două roți) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite.

Noile reglementări ale UE prevăd dispoziții privind necesitatea de a se acorda atenție lizibilității și detectabilității panourilor de semnalizare rutieră și marcajelor rutiere de către conducătorii auto și sistemele automate de asistență.