România riscă amenzi uriașe din cauza drumurilor haotice: Sunt nesemnalizate corespunzător, iar pietonii și bicicliștii sunt în pericol

România riscă amenzi uriașe din cauza drumurilor haotice. Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement FOTO: Hepta

România și Franța nu au transpus corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere, consideră Comisia Europeană care a deschis oficial procedura de infringement împotriva celor două state. Acest pas ar putea declanșa procese la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar în final amenzi uriașe.

Comisia Europeană a anunțat miercuri, printr-un comunicat de presă, că a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere Franței și României. În această etapă, Comisia solicită celor două state să alinieze pe deplin legislația națională la legislația UE privind siguranța infrastructurii.

Care este legislația europeană vizată de infringement

Este vorba despre o directivă care nu ar fi fost transpusă integral sau parțial în legislația rutieră: Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, prin care se stabilesc măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și vehicule motorizate cu două roți) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite.

Franța nu a transpus integral aceste dispoziții. În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase tronsoane de infrastructură identificate în cursul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri de remediere planificate.

Noile reglementări ale UE prevăd dispoziții privind necesitatea de a se acorda atenție lizibilității și detectabilității panourilor de semnalizare rutieră și marcajelor rutiere de către conducătorii auto și sistemele automate de asistență.

Ce presupune procedura de infringement

România nu au transpus încă în mod corect dispozițiile europene. În consecință, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere. Din acest moment, Guvernul de la București are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

Dacă Executivul comunitar nu primește un răspuns satisfăcător, poate decide să emită “un aviz motivat”. Acest pas reprezintă un avertisment final înaintea reclamării celor două state la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În urma proceselor, statele care nu au transpus corect legislația UE riscă să fie sancționate cu amenzi usturătoare.

Amintim faptul că România este atenționată de Comisia Europeană și pentru faptul că a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru utilizarea unor produse care conțin substanțe neonicotinoide – o categorie de insecticide cunoscută pentru efectele nocive asupra polenizatorilor, inclusiv asupra albinelor.