Comisia Europeană deschide procedura de infringement împotriva României pentru autorizarea repetată a unor pesticide periculoase

1 minut de citit Publicat la 15:28 08 Oct 2025 Modificat la 15:28 08 Oct 2025

Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României pentru nerespectarea Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor.

Executivul UE susține că România a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru utilizarea unor produse care conțin substanțe neonicotinoide – o categorie de insecticide cunoscută pentru efectele nocive asupra polenizatorilor, inclusiv asupra albinelor, potrivit unui communicat de presă.

În 2018, Comisia a adoptat, în temeiul PPPR, regulamente de punere în aplicare care interziceau în mod expres utilizarea în exterior a trei dintre acestea, și anume imidacloprid, clotianidin și tiametoxam.

În ciuda avertismentelor repetate din partea Comisiei, România a acordat, în total, 12 autorizații temporare de urgență în temeiul articolului 53 alineatul (1) din PPPR, în 2023 și 2024, pentru utilizarea în exterior a imidaclopridului și tiametoxamului pentru semințe de cereale, porumb și semințe de floarea-soarelui.

Comisia Europeană susține că deși autorizațiile de urgență sunt o posibilitate pentru statele membre în temeiul PPPR în cazul în care există un pericol grav care nu poate fi ținut sub control prin alte mijloace rezonabile, o hotărâre preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene din ianuarie 2023 a clarificat faptul că autorizațiile de urgență pentru tiametoxam sau imidacloprid pentru tratarea semințelor care urmează să fie semănate în exterior sunt excluse, având în vedere restricțiile explicite prevăzute în regulamentele de punere în aplicare din 2018.

Comisia consideră că autorizațiile de urgență românești sunt, prin urmare, contrare PPPR, astfel cum este interpretat de Curtea de Justiție.

Acordarea autorizațiilor de urgență poate fi considerată o practică persistentă a autorităților române. În plus, autoritățile române nu au indicat niciun plan de a înceta acordarea autorizațiilor în cauză pentru perioadele viitoare de semănat.

Prin urmare, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere României, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.