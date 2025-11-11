Nou delir de la Kremlin: „Nașul” lui Putin acuză Vestul că transformă ucrainenii în „roboți de unică folosință” pentru a distruge Rusia

Publicat la 07:00 11 Noi 2025

Fostul parlamentar ucrainean Viktor Medvedciuk a fost acuzat în Ucraina de trădare dar a fost transferat în Rusia în urma unui schimb de prizonieri. Foto: Profimedia Images

Occidentul desfășoară în acest moment o „selecție artificială” a ucrainenilor cu scopul de a-i transforma în „roboți de unică folosință” cu unicul scop al „distrugerii rușilor” și culturii ruse, în egală măsură, a declarat nașul președintelui rus Vladimir Putin, Viktor Medvedciuk, fost parlamentar ucrainean, într-un articol publicat pe platforma de propagandă Smotrim.ru, preluată de Moscow Times.

„Liderul ilegitim (Medvedciuk preia aici propaganda oficială a Moscovei, conform căreia Zelenski e un președinte ilegitim în acest moment, din cauza faptului că mandatul său a expirat și nu au fost organizate alegeri prezidențiale în Ucraina - n.r.) a aprobat selecția artificială a Occidentului colectiv pentru a crește o nouă generație de ucraineni cu scopul de a-i distruge pe ruși. În acest scop, ucrainenilor le e interzis să cunoască limba rusă, istoria și li s-a creat o biserică și o cultură false”, a scris Medvedciuk.

Potrivit lui Medvedciuk, scopul Occidentului este de a-i transforma pe cetățenii Ucrainei în „mankurts” (adică în oameni care au pierdut contactul cu rădăcinile istorice și naționale) și „roboți de unică folosință” fără drepturi, pentru a fi trimiși să „moară pentru interesele Occidentului colectiv”.

Medvedciuk nu a furnizat niciun fel de dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Cu toate acestea, el a cerut ucrainenilor să țină cont de apelurile lui Putin și ale președintelui belarus Alexander Lukașenko de a se muta în țările „frățești” pe care le conduc.

În iunie, Putin a spus că rușii și ucrainenii formează o singură națiune: „Am spus deja că consider că poporul rus și ucrainean sunt un singur popor. În acest sens, toată Ucraina este a noastră”.

Putin a parafrazat și o presupusă zicală, conform căreia teritoriul capturat de armata rusă devine proprietatea Moscovei. „Știți, avem o regulă veche: acolo unde calcă piciorul unui soldat rus, acel teritoriu este al nostru”, a spus președintele.

Viktor Medvedciuk a condus anterior partidul ucrainean pro-Kremlin „Platforma de opoziție - pentru viață”. Putin este nașul fiicei sale, din această cauză Medvedciuk este poreclit și „nașul” șefului statului rus, conform Moscow Times.

În 2021, serviciile speciale ucrainene l-au acuzat pe politician de trădare și l-au trimis în arest la domiciliu. Medvedciuk a evadat, dar în aprilie 2022 a fost reținut din nou, iar în septembrie a fost predat Federației Ruse în schimbul a peste 200 de militari ucraineni, inclusiv apărătorii Azovstalului din Mariupol.