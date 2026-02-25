Nou scandal de corupție în Ucraina: Șeful logisticii Forțelor Aeriene și un colonel SBU, arestați pentru deturnare de fonduri

2 minute de citit Publicat la 20:56 25 Feb 2026 Modificat la 20:56 25 Feb 2026

Suspecții din schema de delapidare au fost prinși „în flagrant”. FOTO: SBU/Facebook

Comandantul Logisticii Forțelor Aeriene din Ucraina și șeful unei Direcții regionale a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au fost reținuți miercuri pentru delapidarea fondurilor din bugetul alocat construcției de adăposturi pentru aeronave, a anunțat procurorul general ucrainean Ruslan Kravchenko, potrivit The Kyiv Independent.

Suspecții din schema de delapidare au fost prinși „în flagrant” în timp ce încercau să transfere ilegal banii, iar 320.000 de dolari le-au fost confiscați, potrivit lui Kravchenko.

În timp ce Kravchenko s-a abținut să-i identifice pe ofițeri, agenția de știri ucraineană Ukrainska Pravda a relatat, citând surse proprii, că Andrii Ukrainets, comandantul logisticii Forțelor Aeriene, și Volodymyr Kompanichenko, șeful direcției SBU din regiunea Jitomir, au fost reținuți.

Kravchenko a declarat că statul a alocat peste 32 de milioane de dolari pentru construcția de structuri prefabricate în arc printr-o decizie din mai 2025 pentru protejarea aviației, dar Departamentul de Contrainformații Militare al SBU a constatat „încălcări semnificative” în timpul inspecțiilor.

Încălcările includ proiecte care nu îndeplinesc cerințele de siguranță, structuri care oferă inadecvat protecție aeronautică și costuri umflate ale lucrărilor, potrivit lui Kravchenko.

„În ciuda acestui fapt, au început să fie transferate plăți în avans în baza contractelor încheiate”, a declarat Kravchenko într-o postare pe Facebook.

Un nou scandal de corupție în Ucraina

Forțele Aeriene din Ucraina „condamnă categoric” presupusele infracțiuni, exprimându-și disponibilitatea de a coopera cu autoritățile de anchetă și de a furniza toate informațiile și documentația necesare.

„Principiul nostru cel mai înalt este să menținem încrederea publică în Forțele Armate și să fim pregătiți să răspundem imediat la orice fapte care ar putea dăuna capacității de apărare a Ucrainei sau demnității personalului militar”, au declarat Forțele Aeriene în postarea sa pe Telegram, promițând că au luat măsuri pentru a îmbunătăți transparența utilizării resurselor și a procedurilor de achiziții.

Kravchenko a declarat că cei doi ofițeri au fost reținuți în temeiul articolului 208 din Codul Penal al Ucrainei.

Comandantul Logistică al Forțelor Aeriene ar fi cerut șefului direcției regionale SBU să ascundă delapidarea și să împiedice inspecțiile, potrivit lui Kravchenko.

„Deturnarea fondurilor alocate pentru apărarea națională în timpul războiului constituie o amenințare directă la adresa securității naționale”, a declarat Kravchenko.

„Responsabilitatea va fi inevitabilă, indiferent de funcțiile deținute.”

Deturnarea expusă vine în contextul în care Ucraina încearcă să combată corupția, pe fondul controlului aliaților occidentali asupra fluxurilor lor financiare către națiunea sfâșiată de război și al solicitărilor Kievului pentru mai mult sprijin.

SBU a declarat în comunicatul său că fondurile alocate din bugetul de stat au fost destinate construirii de protecții suplimentare la „instalații strategic importante”, în special aerodromurile care operează în prezent în Ucraina pentru apărarea țării. Presupusa deturnare vine în contextul în care Rusia continuă să vizeze în mod regulat instalațiile militare din Ucraina, atacându-le cu rachete și drone.

Într-un alt scandal de corupție, fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, a fost reținut, fiind acuzat de spălare de bani și formarea unui grup infracțional organizat în dosarul "Midas".