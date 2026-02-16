Cel mai mare caz de corupție din Ucraina. Schema folosită de fostul ministru al Energiei acuzat de spălarea a 112 milioane de dolari

Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, a fost reținut, fiind acuzat de spălare de bani și formarea unui grup infracțional organizat în dosarul „Midas”, cel mai mare scandal de corupție din țară. Foto: Getty Images

Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, a fost reținut, fiind acuzat de spălare de bani și formarea unui grup infracțional organizat în dosarul "Midas", cel mai mare scandal de corupție din țară, a anunțat Biroul Național Anticorupție (NABU), scrie Ukrainska Pravda. Anchetatorii susțin că, în februarie 2021, la inițiativa unor membri ai grupării din dosarul "Midas", a fost înregistrat un fond de investiții, cu scopul de a atrage aproximativ 100 de milioane de dolari, iar printre "investitori" a fost și familia lui Halușcenko.

Fondul ar fi fost condus de un asociat vechi al grupării, cu cetățenie în Seychelles și Saint Kitts și Nevis, descris de anchetatori ca furnizor de servicii "profesionale" pentru spălarea banilor obținuți ilegal.

Potrivit informațiilor din anchetă, familia lui Halușcenko s-ar fi numărat printre "investitorii" fondului.

"Pentru a-și ascunde implicarea, au fost înființate două companii în Insulele Marshall, integrate într-o structură de tip trust înregistrată în Saint Kitts și Nevis. Beneficiari au fost trecuți fosta soție și cei patru copii ai înaltului oficial. Aceste companii au devenit «investitori» în fond (prin cumpărarea de acțiuni), iar membrii organizației criminale au început să transfere bani în conturile fondului deschise la trei bănci elvețiene, în numele suspectului.", potrivit unui comunicat al procurorilor ucraineni.

Anchetatorii afirmă că, în perioada în care Halușcenko era în funcție, ar fi fost obținuți ilegal din sectorul energetic peste 112 milioane de dolari în numerar, prin intermediul unui apropiat al său, cunoscut sub numele "Rocket" (fost consilier al ministrului Energiei, Ihor Mironiuk).

Banii ar fi fost apoi "spălați" prin diverse metode financiare, inclusiv criptomonede și investiții în fondul menționat.

Până în prezent, potrivit NABU, peste 7,4 milioane de dolari au ajuns în conturile fondului administrat de familia lui Halușcenko.

În plus, anchetatorii susțin că 1,3 milioane de franci elvețieni (aproximativ 1,69 milioane de dolari) și 2,4 milioane de euro ar fi fost oferite în numerar sau transferate direct către familia fostului ministru în Elveția.

O parte din bani ar fi fost folosită pentru școlarizarea copiilor la instituții private din Elveția și pentru alimentarea conturilor fostei soții.

Restul ar fi fost depus într-un cont de economii/depozit, care ar fi generat venituri suplimentare, bani pe care familia i-ar fi putut folosi ulterior.

Potrivit unor surse din cercuri politice citate de Ukrainska Pravda, NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) l-ar fi reținut pe Halușcenko în noaptea de 14 spre 15 februarie, în timp ce ar fi încercat să treacă frontiera.

În dimineața de 10 noiembrie, a apărut informația că anchetatorii NABU au făcut percheziții la domiciliile lui Tymur Mindich și ale lui Herman Halușcenko (care ar fi fost suspendat pe 12 noiembrie). Surse au relatat și că Mindich ar fi părăsit Ucraina cu câteva ore înainte de percheziții.

În aceeași zi, NABU a anunțat că a descoperit o schemă de corupție de amploare în sectorul energetic și a făcut publice înregistrări audio.