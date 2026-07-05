Nou scandal politic în Polonia din cauza Ucrainei. Președintele și opoziția acuză guvernul că au făcut „livrări suspecte” de Patriot

1 minut de citit Publicat la 19:43 05 Iul 2026 Modificat la 19:43 05 Iul 2026

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Un scandal politic a erupt, duminică, în Polonia din cauza unei livrări suspecte de rachete Patriot către Ucraina, partidele de opoziţie poloneze acuzând că acest lucru s-a făcut fără ca parlamentul sau președintele să afle, relatează dpa, citată de Agerpres.

Partidul Lege şi Justiţie (PiS), aflat în opoziţie, a tranmis că Polonia avea nevoie de acele rachete Patriot, pentru propria apărare.

„Aceste rachete sunt un element esenţial în apărarea spaţiului aerian polonez contra rachetelor balistice şi altor ameninţări”, a scris, pe Twitter, fostul ministru al apărării, Mariusz Blaszczak, parlamentar şi membru al conducerii PiS.

Blaszczak a cerut guvernului polonez să ofere imediat clarificări în acest caz.

Ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a răspuns că, în coordonare cu premierul Donald Tusk, va face public întregul ajutor militar acordat Ucrainei de guvernul polonez începând din 2022. Preşedinţii republicii (Duda și Nawrocki) au fost întotdeauna informaţi, a scris el pe Twitter.

Disputa a izbucnit după ce preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că ţara sa rămâne fără rachete esenţiale, din cauza războiului din Iran. Sistemele Patriot sunt singurul mijloc eficient pentru Ucraina contra rachetelor balistice lansate de Rusia.

În luna martie, ministrul apărării german, Boris Pistorius, a încercat să găsească peste 30 de rachete Patriot împreună cu alte ţări europene .

La o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfăşurată în aprilie, la Ramstein, ministrul apărării ucrainean, Mihailo Fedorov, le-a mulţumit Germaniei, Olandei, Spaniei şi Poloniei pentru livrările suplimentare de arme către Ucraina.