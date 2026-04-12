Noua cursă a înarmării pentru controlul AI: Marile puteri revin la logica "distrugerii reciproce asigurate" din era înarmării nucleare

În ultimii ani, multe națiuni s-au angajat discret într-o competiție de superioritate pentru arsenale bazate pe AI. FOTO: Profimedia Images

Marile puteri, în special SUA, China și Rusia, accelerează o nouă cursă a înarmării bazată pe inteligență artificială, dezvoltând sisteme militare autonome capabile să identifice și să lovească ținte fără intervenție umană. Potrivit The New York Times, această competiție globală, alimentată de progresele rapide din domeniul AI și de războiul din Ucraina, este comparată cu începutul erei nucleare și ridică temeri legate de pierderea controlului uman asupra deciziilor de viață și de moarte pe câmpul de luptă.

În ultimii ani, multe națiuni s-au angajat discret într-o competiție de superioritate pentru arsenale bazate pe AI, inclusiv drone care identifică și lovesc ținte fără comandă umană, avioane de vânătoare autonome care coordonează atacuri la viteze și altitudini pe care puțini piloți umani le pot atinge și sisteme centrale conduse de inteligența artificială care analizează informațiile pentru a recomanda rapid ținte de atac aerian.

Statele Unite și China, cele mai mari puteri militare ale lumii, se află în centrul competiției. Dar cursa s-a lărgit. Rusia și Ucraina, acum în al cincilea an de război, caută fiecare avantaj tehnologic. India, Israel, Iran și alte țări investesc în inteligența artificială militară, în timp ce Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia se reînarmează pe fondul îndoielilor cu privire la angajamentul administrației Trump față de NATO.

Fiecare națiune își propune să acumuleze cel mai avansat stoc tehnologic în cazul în care va trebui să lupte dronă contra dronă și algoritm contra algoritm în moduri pe care oamenii nu le pot egala, au declarat oficiali din domeniul apărării și al informațiilor.

Noua cursă a înarmării, similară cu înarmarea nucleară

Rusia, China și Statele Unite construiesc arme bazate pe inteligență artificială ca factor de descurajare și pentru „distrugere reciprocă asigurată”, a declarat Palmer Luckey, fondatorul Anduril.

Acumularea a fost comparată cu zorii erei nucleare din anii 1940, când puterea distructivă a bombei atomice a forțat națiunile rivale într-o confruntare dificilă, ducând la peste patru decenii de negocieri la limită cu armele nucleare.

Însă, deși implicațiile armelor nucleare sunt bine înțelese, capacitățile militare ale inteligenței artificiale abia încep să fie cunoscute. Tehnologia - care nu trebuie să se oprească, să mănânce, să bea sau să doarmă - este menită să răstoarne războiul, făcând bătăliile mai rapide și mai imprevizibile, au declarat oficialii.

Nu este clar care națiune este în prezent în avantaj. Multe programe se află într-o fază de cercetare și dezvoltare, iar bugetele sunt clasificate. Agenți din China, Statele Unite și Rusia urmăresc reciproc liniile de producție, demonstrațiile militare și tranzacțiile cu arme pentru a deduce ce face cealaltă parte, au declarat oficialii din domeniul informațiilor.

China și Rusia experimentează mijloace ca inteligenței artificiale să ia singură decizii pe câmpul de luptă, au declarat doi oficiali americani. China dezvoltă sisteme pentru zeci de drone autonome pentru a coordona atacurile fără intervenție umană, în timp ce Rusia construiește drone Lancet care pot circula pe cer și pot alege autonom ținte, au spus ei.

Chiar dacă detaliile tehnologiilor rămân ascunse, intențiile sunt clare. În 2017, Putin a declarat că oricine va conduce AI „va deveni conducătorul lumii”. Xi a spus în 2024 că tehnologia va fi „principalul câmp de luptă” al competiției geopolitice. În ianuarie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ordonat tuturor ramurilor armatei americane să adopte AI, spunând că trebuie să „accelereze la maximum”.

China, despre care unii cercetători au spus că cheltuia sume comparabile cu cele ale Statelor Unite, a folosit stimulente financiare pentru a încuraja industria privată să dezvolte capabilități de AI. Rusia a investit în programe legate de drone și autonomie, au spus analiștii, folosind războiul din Ucraina pentru a le testa și rafina pe câmpul de luptă.

Dinamica poate semăna cu Războiul Rece, dar experții au avertizat că era inteligenței artificiale a fost diferită. Startup-urile și investitorii joacă acum un rol în armată și sunt la fel de importanți ca universitățile și guvernele. Tehnologia inteligenței artificiale devine disponibilă pe scară largă, deschizând ușa pentru țări din Turcia până în Pakistan pentru a dezvolta noi capabilități. Ceea ce se conturează este o cursă a inovației dificilă, fără un punct final evident.

Întrebările etice legate de cedarea alegerilor de viață și de moarte către mașini sunt depășite de graba de a construi. Singurul acord major privind armele bazate pe inteligență artificială dintre China și Statele Unite a fost încheiat în 2024, un angajament neobligatoriu de a menține controlul uman asupra deciziei de a utiliza arme nucleare. Alte țări, precum Rusia, nu și-au asumat niciun angajament.

Întrebările de natură etică sunt lăsate într-un plan secund

În cadrul administrației Trump, promovarea armelor bazate pe inteligență artificială a căpătat o fervoare aproape evanghelică. Luna trecută, Pentagonul a etichetat Anthropic drept un risc de securitate, parțial pentru că firma dorea să limiteze utilizarea tehnologiei sale pentru arme automate.

„Vom câștiga cursa inteligenței artificiale”, a declarat Jacob Helberg, subsecretarul de stat pentru afaceri economice, luna trecută, la Hill & Valley Forum, o conferință anuală de la Washington, pe care a co-fondat-o pentru a face legătura între Silicon Valley și guvern.

La conferință, directori din domeniul tehnologiei, investitori și oficiali guvernamentali i-au aclamat pe vorbitorii care au cerut companiilor de tehnologie să ofere armatei acces nelimitat la inteligența artificială.

Luckey de la Anduril a susținut că acumularea de arme bazate pe inteligență artificială ar putea preveni războaie majore. Logica reflectă Războiul Rece: dacă ambele părți ar ști ce pot face mașinile, niciuna nu ar risca să afle.

„Conflictele dintre superputeri se vor deteriora în mod similar dacă poți construi lucrurile care descurajează războiul suficient de eficient”, a spus el.

Totuși, descurajarea presupune raționalitate, în timp ce armele bazate pe inteligență artificială sunt concepute să se miște mai repede decât rațiunea umană. În exerciții care datează din 2020, cercetătorii au explorat modul în care sistemele autonome ar putea accelera escaladarea și eroda controlul uman - cu unele rezultate alarmante.

Într-un scenariu, un sistem operat de Statele Unite și Japonia a răspuns la o lansare de rachete din Coreea de Nord prin lansarea autonomă a unui contraatac neașteptat.

„Viteza sistemelor autonome a dus la o escaladare accidentală”, se arată în raportul analiștilor de la RAND Corporation, o organizație de cercetare non-profit care lucrează cu armata.

Generalul Shanahan, care s-a retras din armată în 2020 și este acum membru al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, un grup de experți, a declarat că guvernele trebuie să stabilească limite clare înainte ca tehnologia să le scape de sub control.