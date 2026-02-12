Noul premier bulgar recunoaște că „nimeni nu mai are încredere în nimeni” în țară, înainte de al optulea rând de alegeri în trei ani

Ghiurov a fost numit pentru a conduce guvernul interimar până la următoarele alegeri anticipate. Foto: Profimedia Images

Fostul viceguvernator al Băncii Naţionale a Bulgariei, Andrei Ghiurov, a preluat, joi, funcţia de prim-ministru al guvernului țării, cu sarcina de a organiza noi alegeri anticipate în aprilie, al optulea scrutin în mai puţin de trei ani, el recunoscând că, în prezent, „nimeni nu mai are încredere în nimeni”, informează EFE, citat de Agerpres.

„Situaţia nu este normală. Este o situaţie în care nimeni nu are încredere în nimeni. V-aţi pus încrederea în mine. Voi aborda sarcina cu prudenţă şi responsabilitate”, a spus Ghiurov, în timpul ceremoniei de depunere a jurământului în faţa preşedintei ţării, Iliana Iotova. Înainte ca Ghiurov să accepte postul, patru oficiali de rang înalt au refuzat oferta preşedintei de a forma un guvern.

Ghiurov a fost numit viceguvernator al băncii naţionale în 2023, dar un an mai târziu a fost destituit după ce Comisia Anticorupţie a stabilit că nu este eligibil pentru această funcţie, deoarece făcea în continuare parte din consiliile de administraţie ale mai multor companii. Actualul prim-ministru a făcut apel şi de atunci s-a aflat în concediu fără plată.

Bulgaria se confruntă de ani de zile cu o criză politică profundă, cu o succesiune de guverne extrem de instabile şi majorităţi parlamentare slabe, din cauza neîncrederii dintre diferitele partide şi blocuri şi a lipsei de acord în probleme precum lupta împotriva corupţiei şi relaţiile cu Rusia.

Fostul prim-ministru, Rosen Jeliazkov, din partidul GERB, a condus o coaliţie tripartită complicată, împreună cu Partidul Socialist Bulgar şi partidul anti-sistem ITN, şi a fost la putere doar un an, demisionând pe 11 decembrie 2025.

Demisia a venit pe fondul unei presiuni puternice ca urmare a demonstraţiilor de masă împotriva corupţiei şi a oligarhiei politice. Criza instituţională s-a agravat o lună mai târziu, când Rumen Radev, la acea vreme preşedinte al ţării, a demisionat pentru a participa la următoarele alegeri legislative.

Ghiurov are acum la dispoziţie şapte zile pentru a-şi alege membrii cabinetului, care nu va necesita aprobarea parlamentară, ci doar aprobarea şefei statului.

Noul prim-ministru a locuit în SUA în anii 1990 şi a obţinut o diplomă în economie acolo. Apoi a predat la Universitatea din Viena şi s-a întors în Bulgaria în 2008, unde a continuat să predea înainte de a intra în politică.

Bulgaria, una dintre cele mai sărace ţări din Uniunea Europeană, a aderat la zona euro pe 1 ianuarie.