„Nu poate exista un drum de la Bucha la Bruxelles”. UE ia în calcul interzicerea accesului soldaților ruși care au luptat în Ucraina

Publicat la 21:38 29 Ian 2026

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat în decembrie că aproximativ 700.000 de soldați ruși luptă în Ucraina. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană a început să analizeze o nouă propunere care vizează interzicerea accesului pe teritoriul său pentru soldații ruși care au participat la războiul din Ucraina, pe fondul temerilor legate de riscuri de securitate, relatează Euronews.

Planul, aflat încă în fază de elaborare, a fost propus spre discuție de Estonia în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe, care a avut loc joi.

„Avem aproape un milion de combatanți în Rusia. Sunt în mare parte criminali. Sunt oameni foarte periculoși”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, la sosirea la reuniune. „Sunt sigur, și avem informații, că majoritatea vor veni în Europa după război. Iar Europa nu este pregătită pentru asta”.

Tsahkna a susținut că este necesară o politică comună „bine coordonată” la nivelul Uniunii Europene, care să permită introducerea sistematică pe o listă neagră a veteranilor ruși într-un scenariu postbelic.

La începutul acestei luni, Estonia a impus o interdicție permanentă de intrare pentru 261 de soldați ruși care au participat la invazia pe scară largă a Ucrainei.

„Trebuie să protejăm securitatea europeană și trebuie să o facem împreună”, a adăugat Tsahkna. „Nu poate exista un drum de la Bucha la Bruxelles. Acesta este mesajul principal”.

La finalul reuniunii, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat că „multe state membre”, pe care nu le-a numit, și-au exprimat sprijinul pentru planul Estoniei.

„Aceasta reprezintă un risc clar de securitate pentru Europa”, a spus Kallas. „Am convenit să ducem această propunere mai departe și să testăm disponibilitatea statelor membre”.

Kallas a adăugat că problema veteranilor ruși va reveni în discuție în cazul în care se va ajunge vreodată la o încetare a focului în Ucraina și a subliniat că UE trebuie „să aibă răspunsuri” înainte ca acest lucru să se întâmple.

Atât Kievul, cât și Moscova au raportat progrese în rundele recente de negocieri, chiar dacă un acord de pace rămâne un obiectiv îndepărtat, din cauza bombardamentelor continue ale Rusiei.

„Acesta este unul dintre pașii pentru care trebuie să ne pregătim”, a afirmat Kallas. „Ce facem? Care sunt riscurile atunci? Pentru că și riscurile se schimbă”.

Pașii următori ai procesului nu sunt, deocamdată, clari. Comisia Europeană este instituția responsabilă de coordonarea politicii de vize; anul trecut, aceasta a înăsprit regulile pentru a împiedica deținătorii de pașapoarte rusești să obțină vize cu intrări multiple în spațiul Schengen. În prezent, aceștia pot primi doar vize cu o singură intrare.

Deși subiectul are o evidentă dimensiune de politică externă, el intră, din punct de vedere tehnic, în domeniul migrației, ceea ce înseamnă că deciziile pot fi adoptate cu majoritate calificată.

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat în decembrie că aproximativ 700.000 de soldați ruși luptă în Ucraina. Introducerea pe lista neagră a unui număr atât de mare de persoane ar putea pune autoritățile europene în fața unor dificultăți logistice serioase.