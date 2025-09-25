Numărul militarilor NATO din România va crește. Oana Țoiu: "Va exista un anunț oficial după 8 octombrie"

Întrebată despre o eventuală creștere a trupelor NATO în România, Oana Țoiu a spus că "o să vedem o prezență întărită".

"Sunt multiple conversații acum și în format NATO privind capabilitățile de pe flancul estic și o să fie un anunț public după data de 8 octombrie, după conferința care este dedicată acestui subiect", a spus Țoiu.

Surse NATO au explicat pentru Europa Liberă că, pe 8 octombrie, comandanți militari NATO vor decide suplimentarea capabilităților și forțelor în estul alianței, iar România va beneficia de aceste măsuri suplimentare.

Aceeași sursă a precizat că este vorba despre o conferință specială, privată, la care aliații vor pune la dispoziția SACEUR (Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, a doua cea mai înaltă funcție militară din NATO) noi forțe și capabilități pe care acesta să le disloce în funcție de "nevoi și intensitate".

Pe de altă parte, ministrul de Externe a explicat decizia României de a permite SUA să folosească bazele aeriene din România pentru nevoile sale operaționale în Orientul Mijlociu.

"În acest moment, România a aprobat o creștere a prezenței Statelor Unite ale Americii în bazele militare de pe teritoriul României pentru ceea ce dumnealor au considerat că le este necesar pentru a putea să asigure, practic, combustibilul necesar în spațiul aerian.

În acest caz specific, ne referim la capacitatea lor de a putea răspunde la situația volatilă din Orientul Mijlociu și utilizarea bazelor noastre militare pentru a asigura aceste capabilități prezente. Ce discutăm acum la New York, inclusiv cu secretarul general al NATO Mark Rute, este necesitatea întăririi flancului estic și asta, într-adevăr, este o conversație pe care o avem și cu Statele Unite ale Americii", a spus Ţoiu.

Ea a afirmat că, "în acest moment, cifrele sunt confidențiale și o să fie anunțate public treptat, pe măsură ce aceste conversații evoluează".

"Franța avea deja o decizie care privea suplimentare prezenței sale pe teritoriul României, care preceda discuțiile din aceste săptămâni. Acea decizie se menține și o să vedem o prezență întărită.