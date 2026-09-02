NYT: Pete Hegseth a demis sau a blocat promovarea a peste 80 de generali și amirali, mulți dintre ei ofițeri de culoare şi femei

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării. Sursa foto: Hepta

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a înlăturat sau a blocat promovările a peste 80 de generali și amirali, între care mulți ofițeri de culoare și femei, într-o epurare care a afectat deja aproape 10% din conducerea militară de rang înalt și care nu dă semne că se va opri, a relatat The New York Times (NYT), citat miercuri de EFE, potrivit Agerpres.

În ultimele zile, Hegseth a inclus în această epurare șapte oficiali ai armatei care fuseseră selectați pentru gradul de general cu două stele de către un consiliu compus din lideri militari de rang înalt, potrivit unor oficiali militari activi și în rezervă care au vorbit cu NYT sub rezerva anonimatului.

Aceste măsuri vin într-un moment în care forțele armate sunt supuse unei presiuni imense din cauza războiului cu Iranul, care s-a prelungit mult mai mult decât anticipaseră oficialii administrației președintelui Donald Trump.

Concedierile și refuzul lui Hegseth de a explica strategia din spatele lor divizează Pentagonul și irită mulți membri republicani ai Congresului, potrivit unor surse consultate de ziar.

Ultimul care și-a exprimat dezaprobarea față de politica lui Hegseth a fost secretarul armatei, Daniel P. Driscoll, care și-a prezentat recent demisia președintelui Donald Trump.

Într-o întâlnire cu Trump, Driscoll s-a plâns că Hegseth i-a concediat pe unii dintre cei mai experimentați lideri ai armatei, punând în pericol eforturile de modernizare a forțelor armate, potrivit unor oficiali militari, citați de NYT.

De asemenea, el l-a avertizat pe Trump că respectivele concedieri și promovările blocate au afectat moralul, determinându-i pe unii membri ai armatei să pună la îndoială corectitudinea unui sistem de promovare care se presupune a fi apolitic și bazat pe merit, au declarat oficiali de rang înalt pentru ziar.

Epurarea lui Hegseth nu pare a fi motivată de performanța la locul de muncă, ci mai degrabă face parte dintr-un efort mai amplu al secretarului apărării de a modela o forță, în special în rândul conducerii de rang înalt, care să se alinieze opiniilor sale politice și ideologice, potrivit oficialilor militari.

Unii oficiali de rang înalt din administrație, îngrijorați de vidul de conducere din vârful armatei, au făcut presiuni asupra lui Driscoll să rămână în funcție, potrivit unor surse oficiale.

După cum explică NYT, mai mult de jumătate dintre ofițerii afectați de concedieri sunt persoane de culoare sau femei, într-o instituție a cărei conducere este dominată de ofițeri albi de sex masculin. Dintre cei șapte ofițeri pe care Hegseth i-a eliminat de pe lista candidaților pentru promovarea la rangul de general de armată cu două stele, doi sunt de culoare și două sunt femei.