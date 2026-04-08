O companie aeriană din Europa anulează 1.000 de zboruri în aprilie: Cât de gravă este criza kerosenului din aeroporturi

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut cu 95% de când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri militare împotriva Iranului pe 28 februarie. Tarifele mai mari, suprataxele pentru combustibil și reducerile de capacitate sau limitarea rutelor neprofitabile vor fi noua normalitate, avertizează analiștii, citați de Euronews.

Deja compania aeriană scandinavă SAS a declarat că va anula cel puțin 1.000 de zboruri în aprilie.

De asemenea, recentele restricții privind călătoriile aeriene pe mai multe aeroporturi italiene, din cauza îngrijorărilor legate de penuria de combustibil în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, reprezintă un semnal de alarmă că această tendință s-ar putea răspândi și la alte aeroporturi din Uniunea Europeană, dacă aplicarea armistițiului cu Iranul nu se va aplica în curând.

Războiul a culminat cu închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz, o rută comercială vitală pentru energie care gestionează aproximativ 20% din exporturile globale de țiței, punând o presiune semnificativă asupra piețelor energetice globale.

Închiderea strâmtorii Ormuz a restricționat sever aprovizionarea, combustibilul pentru avioane - unul dintre cele mai afectate produse rafinate - confruntându-se cu penurii tot mai mari în aprilie și mai, a avertizat Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

În timp ce Asia resimte deja impactul unei astfel de creșteri de prețuri - mai multe zboruri fiind anulate din cauza dependenței sale mari de importurile din Orientul Mijlociu - Europa ar putea fi următoarea.

„Situația este dificilă. Închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz a eliminat peste 20% din aprovizionarea globală tipică cu combustibil pentru avioane maritim”, a declarat pentru Euronews George Shaw, analist senior la firma de informații comerciale Kpler.

Cel puțin 42% din totalul importurilor maritime în UE-27 și Regatul Unit au trecut prin strâmtoarea Ormuz, a adăugat Shaw.

Securizarea aprovizionării și rafinarea internă

Cu toate acestea, dacă țările reușesc să își asigure aprovizionarea, analiștii spun că perturbările vor fi probabil mai puțin severe în regiunile cu o capacitate internă de rafinare mai mare, cum ar fi Germania, Italia, Spania și Olanda.

Pentru Europa, principala preocupare este cât de bine pot rezista stocurile și lanțurile de aprovizionare pe termen scurt și mediu, deoarece continentul funcționează deja cu fluxurile de urgență în urma eliberării de către AIE a 400 de milioane de barili de petrol pe 11 martie.

Se preconizează că ultimele încărcături de combustibil pentru avioane care au trecut prin strâmtoarea Ormuz înainte de închiderea acesteia vor ajunge în porturile europene în jurul datei de 10 aprilie, potrivit Argus Media, o firmă globală de informații despre piața energiei și mărfurilor. După aceea, dacă punctul de blocare energetică nu se redeschide sau nu se asigură rute alternative adecvate, volumele primite ar putea scădea semnificativ.

Deși acest lucru nu implică neapărat o întrerupere imediată a aprovizionării, spun analiștii, acesta semnalează începutul unei perioade în care disponibilitatea fizică a combustibilului pentru avioane ar putea deveni din ce în ce mai incertă.

Răspunsul companiilor aeriene la creșterea prețurilor

Analiștii au sugerat că luna mai s-ar putea dovedi „mai dificilă”, un scenariu care se va traduce probabil prin tarife mai mari, suprataxe pentru combustibil și reduceri de capacitate - inclusiv reducerea rutelor neprofitabile.

„Aceste măsuri, ca urmare a costurilor ridicate ale combustibilului pentru avioane, vor duce la o reducere a cererii”, a adăugat Shaw.

O estimare realizată de Argus Media, bazată pe date Eurostat, sugerează că stocurile disponibile de combustibil pentru avioane comerciale ar putea acoperi trei luni în Regatul Unit, patru în Portugalia, cinci în Ungaria, șase în Danemarca, șapte în Italia și Germania și opt în Franța și Irlanda.

Cu toate acestea, cifrele nu sunt proiecții oficiale ale guvernului și nu iau în considerare pe deplin schimbările cererii, blocajele logistice sau expunerile specifice aeroporturilor.

„Orice companie aeriană care nu și-a acoperit costurile cu combustibilul este, de asemenea, expusă riscului, iar am văzut că SAS a redus foarte rapid numărul de zboruri ca răspuns la prețurile ridicate din martie”, a adăugat Shaw.

Analistul energetic a avertizat că nici măcar strategiile extinse de acoperire a riscurilor nu sunt imune la fluctuațiile de prețuri. Potrivit lui Shaw, transportatorii care se acoperă doar cu țiței sau instrumente financiare asociate sunt expuși la diferența substanțială de preț dintre țiței și combustibilul pentru avioane.

Anita Mendiratta, consilier special al Secretarului General al Turismului ONU și expert în aviație, a declarat pentru Euronews că combustibilul pentru avioane nu poate fi depozitat în cantități mari în aeroporturi, deoarece sistemul se bazează pe livrări continue prin rafinării și conducte.

„Aceasta înseamnă că chiar și întreruperi scurte pot crea provocări operaționale destul de rapid, în special pe aeroporturile mari”, a spus Mendiratta.

Între timp, exporturile lunare de combustibil pentru avioane din SUA către Europa au atins cel mai ridicat nivel în martie, apropiindu-se de 400.000 de tone, iar tendința este menită să continue. Cu toate acestea, volumul rămâne mult sub cele 1,4 milioane de tone de combustibil pentru avioane importate în UE-27 și Regatul Unit în mai 2025, subliniind ritmul lent în care exporturile SUA pot ajuta la acoperirea deficitului.

În cursul nopții de marți spre miercuri, Donald Trump a anunțat că a acceptat să suspende bombardamentele asupra Iranului timp de două săptămâni, răspunzând favorabil totodată la propunerea de armistițiu de 14 zile formulată de mediatorii din Orientul Mijlociu.

Decizia a fost anunțată cu două ore înainte de expirarea termenului limită pe care i-l dăduse Teheranului pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz, sub amenințarea unor atacuri devastatoare asupra infrastructurii civile. În urma anunțului, prețurile petrolului au scăzut, chiar dacă nu există detalii despre modalitatea în care se va aplica armistițiul.