O deputată din Ungaria a depus jurământul în Parlament în limba română. Lider UDMR: „A fost aplaudată pentru asta, nu huiduită”

Mária Magdolna Ianosné Gurzó a fost aleasă pe listele Tisza. Foto: captură clip Facebook via Csoma Botond

O reprezentantă a comunității românești din Ungaria a depus, sâmbătă, în Parlamentul de la Budapesta, jurământul de preluare a mandatului de parlamentar în limba română. Liderul deputaților UDMR din Parlamentul României, Csoma Botond, a postat clipul cu momentul în care Gurzó Mária a rostit cuvintele în limba română, adăugând că aceasta a fost aplaudată pentru gestul ei, nu huiduită.

„Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene şovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară”, a scris Csoma Botond pe Facebook.

Mária Magdolna Ianosné Gurzó a fost aleasă pe listele Tisza, partidul care a obținut o super-majoritate în Parlament în urma alegerilor de luna trecută. Ea reprezintă comunitatea românească din Ungaria. Aceasta a depus sâmbătă jurământul de preluare a mandatului, în limba română, iar la final a fost aplaudată.

Liderul deputaților UDMR a salutat alegerea acesteia de a vorbi în limba română în Parlamentul de la Budapesta și a sugerat că în România, dacă un reprezentant maghiar ar face un astfel de gest, reacția ar fi una negativă.

„O deputată din Ungaria a depus jurământul în limba sa maternă (limba română - n.r.) şi a fost aplaudată pentru asta, nu huiduită. Îmi imaginez cum s-ar umfla în pene şovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară”, a scris, duminică, pe Facebook, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.

În continuare, Botond s-a referit la „şovinul Dan Tanasă, care săptămâna asta, după ce George Simion a invitat maghiarii să se înscrie în AUR, ne-a trimis din nou la Budapesta în timpul unei dispute parlamentare”.

Liderul de centru-dreapta Peter Magyar a depus, de asemenea, sâmbătă jurământul ca prim-ministru al Ungariei, ajungând în această funcţie pe baza promisiunilor sale de schimbare după ani de stagnare economică şi relaţii tensionate cu aliaţii-cheie ai ţării în timpul mandatelor predecesorului său în funcţie, Viktor Orban.

În aplauzele susţinătorilor săi, Péter Magyar a depus jurământul şi a promis să „servească” Ungaria, şi nu să „domnească”.