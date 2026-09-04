O dronă rusească a atacat sediul SBU din centrul Kievului în plină zi. Zelenski: „Vom răspunde acestui atac”

1 minut de citit Publicat la 16:57 04 Sep 2026 Modificat la 17:20 04 Sep 2026

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O dronă rusească a lovit, vineri, sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), aflat vizavi de Catedrala Sfânta Sofia din centrul Kievului, rănind cel puțin șapte persoane, au anunțat autoritățile locale, citate de Kyiv Independent.

Alerta aeriană a fost declanșată la Kiev în jurul orei locale 15:00, iar aproximativ o jumătate de oră mai târziu au fost auzite explozii în centrul orașului. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că atacul a avariat o clădire nerezidențială din districtul Șevcenkivskîi, fără să dea alte detalii. Drona viza biroul șefului interimar al SBU, Oleksandr Poklad, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„I-am dat lui Poklad sarcina ca, odată ce totul este pregătit, să răspundă acestui atac rusesc într-un mod adecvat, semnificativ și, dacă este posibil, simetric”, a spus Zelenski. Șapte persoane au fost rănite în atac, dintre care șase fuseseră spitalizate până la ora locală 16:30, a spus Kliciko.

Atacul rusesc a avariat și restaurantul Zavertailo, aflat în apropierea clădirii SBU, a declarat pe Telegram proprietarul acestuia, Stanislav Zavertailo. Potrivit lui Zavertailo, un client al restaurantului a fost rănit în atac și transportat la spital. În timpul loviturii, oamenii se adăposteau în subsolul clădirii, a adăugat el.

„Toată lumea este în siguranță și nevătămată, dar oamenii sunt încă în stare de șoc, așa că toți vor trebui examinați din nou”, a scris Zavertailo.

„Am vorbit cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad. Din păcate, o dronă rusească a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodîmîrska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia.

Toate serviciile de urgență se află la fața locului. Toate persoanele afectate vor primi ajutorul necesar.

Drona a vizat direct biroul șefului Serviciului de Securitate din acea clădire.

I-am cerut lui Poklad ca, odată ce totul este pregătit, să le ofere rușilor un răspuns adecvat, concret și, acolo unde este posibil, unul care să oglindească această lovitură. Armata noastră va sprijini acest răspuns”, a comunicat și Volodimir Zelenski pe Twitter.