O dronă ucraineană a lovit turnul de răcire la una dintre cele mai mari centrale nucleare din Rusia

Trupe militare supraveghează centrala nucleară de la Novovoronej, atacată periodic de dronele ucrainene. Foto: Profimedia Images

O dronă ucraineană a lovit, în noaptea de luni spre marţi, un turn de răcire de la Centrala Nucleară din Novovoronej, care generează majoritatea energiei electrice din regiunea Voronej, a relatat Rosenergoatom pe canalul de Telegram.

Drona a fost suprimată „prin mijloace tehnice”, după care a lovit turnul de răcire al unității de putere nr. 6 și a explodat. „Nu au existat pagube sau răniți, însă detonarea a lăsat o urmă pe turnul de răcire”, se arată în comunicatul citat de Moscow Times. Acesta este al doilea atac asupra Centralei Nucleare din Novovoronej de la sfârșitul lunii august.

Potrivit Rosenergoatom, atacul nu a afectat siguranța în funcționare a centralei, cu o capacitate totală de 2.556 MW, iar nivelurile de radiații au rămas în limite normale.

Unitățile 4 și 5 funcționează încă la centrala nucleară. Unitatea 7 este în curs de „mentenanță preventivă programată” din 4 octombrie. Pusă în funcțiune în 1958, Centrala Nucleară Novovoronej este una dintre cele mai mari din Rusia, furnizând energie electrică întregii regiuni Voronej. Centrala este situată la 3,5 km de orașul Novovoronej și la 45 km de capitala regională, precum și la aproape 200 km de linia frontului. Conform surselor deschise, este prima centrală nucleară din Rusia cu reactoare VVER (reactoare cu apă sub presiune).

Pe 21 august, Unitatea 7 a Centralei Nucleare din Novovoronej a fost deconectată de la rețeaua electrică din cauza unei „activări automate a sistemului”. Aceasta s-a întâmplat în urma unui atac nocturn al unei drone ucrainene în regiunea Voronej. Guvernatorul Alexander Gusev a raportat daune aduse „instalației energetice” ca urmare a prăbușirii uneia dintre drone. Câteva zile mai târziu, în urma unui atac al unei drone ucrainene asupra Centralei Nucleare din Kursk și a unui incendiu în incinta acesteia, capacitatea singurei unități operaționale a fost redusă cu 50%. De asemenea, dronele au atacat Unitatea 3 a Centralei Nucleare din Smolensk de două ori într-o lună, în august și septembrie.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv cu încercări de a distruge substațiile de 330 kV, cele mai dificil de reparat și cele care deservesc sistemele centralelor nucleare.

Miercurea trecută, un atac rusesc asupra orașului Slavutich din regiunea Kiev a lăsat Centrala Nucleară de la Cernobîl fără curent electric . Potrivit ministerului, atacul a lovit o substație, iar supratensiunile au cauzat întreruperea alimentării cu energie la o structură cheie care izolează Unitatea 4 avariată a Centralei Nucleare de la Cernobîl și previne eliberarea de radiații în mediu.