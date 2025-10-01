Centrala nucleară Zaporojie, aproape de o situaţie "critică". Zelenski: "Nu are curent de 7 zile. E o amenințare pentru întreaga lume"

Centrala nucelară Zaporojie. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, avertizând asupra riscului unei situații "critice". Este cea mai îndelungată perioadă de întrerupere a alimentării cu energie electrică la Zaporojie de la începutul invaziei ruse și ocupării centralei, cea mai mare din Europa, scrie The Guardian.

Zelenski a explicat că bombardamentele forțelor ruse împiedică refacerea unei linii electrice esențiale pentru menținerea răcirii reactoarelor și prevenirea topirii acestora.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de supraveghere nucleară al ONU, a declarat că agenția cooperează cu ambele părți pentru restabilirea conexiunii la rețeaua electrică externă. Rafael Grossi, directorul AIEA, a menționat că, deși nu există un pericol imediat cât timp generatoarele diesel continuă să funcționeze și să asigure alimentarea de urgență, situația nu este sustenabilă din punctul de vedere al siguranței nucleare.

Zelenski a precizat că unul dintre generatoarele diesel nu mai este funcțional, la șapte zile după căderea liniilor electrice externe.

"Aceasta este a șaptea zi. Nu a mai existat niciodată o astfel de situație de urgență la centrala din Zaporojie. Situația este critică. Bombardamentele rusești au deconectat centrala de la rețea", a declarat Zelenski.

Centrala nucleară din Zaporojie, dotată cu șase reactoare, a fost capturată de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei din 2022. Cele două părți se acuză în mod constant de atacuri care pun în pericol siguranța nucleară. Amplasată în apropiere de orașul Enerhodar, pe malul râului Nipru, centrala se află în apropierea liniei frontului.

Deși în prezent nu mai produce electricitate, instalația necesită energie pentru a asigura răcirea combustibilului nuclear și prevenirea unui posibil accident. Este a zecea oară de la începutul războiului când centrala este deconectată de la rețeaua națională.

"Aceasta este o amenințare pentru întreaga lume. Niciun alt grup terorist nu a îndrăznit să facă ceea ce face Rusia acum cu o centrală nucleară. Este corect ca lumea să nu rămână tăcută", a mai declarat președintele ucrainean.

Într-o declarație emisă marți seară, Rafael Grossi a afirmat că este "în contact constant cu ambele părți, cu scopul de a permite reconectarea rapidă a centralei la rețea".

"Deși centrala funcționează în prezent datorită generatoarelor sale diesel – ultima linie de apărare – și nu există un pericol imediat atâta timp cât acestea rămân în funcțiune, este clar că nu vorbim despre o situație sigură sau sustenabilă. Un accident nuclear nu ar aduce beneficii niciuneia dintre părți", a adăugat el.

Grossi a menționat că activitatea militară împiedică ambele tabere să efectueze reparațiile necesare. Potrivit acestuia, centrala operează cu opt generatoare diesel, în timp ce alte nouă sunt în standby, iar trei sunt în întreținere.

"Îndemn insistent ambele părți să colaboreze cu AIEA și să permită efectuarea acestor reparații critice", a conchis Grossi.

Până în prezent, oficialii ruși nu au comentat ultimele declarații referitoare la situația de la centrală.

Grossi a făcut în mod repetat apel la ambele tabere să asigure protecția instalațiilor nucleare. Observatori AIEA sunt prezenți permanent la centrala din Zaporojie, precum și la celelalte trei centrale nucleare din Ucraina.