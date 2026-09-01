O economie europeană de 760 de miliarde de $ oprește ajutorul pentru Liberia după 18 ani, în timp ce-și mută cheltuielile către Ucraina

Suedia s-a angajat să sprijine Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Suedia, o economie europeană de 760 de miliarde de dolari, a încheiat un program de ajutor pentru dezvoltare în Liberia, derulat timp de 18 ani și, în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari, în timp ce țara își redirecționează o parte tot mai mare din resurse către Ucraina și către o extindere majoră a cheltuielilor pentru apărare, potrivit Business Insider Africa.

Țara scandinavă a încheiat cooperarea bilaterală pentru dezvoltare cu Liberia la 31 august, punând capăt unui program prin care au fost direcționate sute de milioane de dolari către statul din Africa de Vest începând din 2008.

Potrivit publicației britanice The Guardian, Suedia a fost un susținător important al redresării Liberiei după război și al răspunsului la criza Ebola din perioada 2014-2016, devenind al doilea cel mai mare donator al Liberiei, după Statele Unite, și cel mai important susținător al egalității de gen și al sănătății și drepturilor sexuale și reproductive.

Suedia s-a angajat să sprijine Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”

Decizia recentă vine într-un moment în care Suedia se confruntă cu un mediu bugetar radical diferit după invazia Rusiei în Ucraina.

Stockholm s-a angajat să sprijine Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”, asumându-și în același timp cheltuieli mult mai mari pentru apărare, pe măsură ce își consolidează rolul în domeniul securității europene.

Cu o economie de 760 de miliarde de dolari, Suedia își majorează rapid cheltuielile pentru apărare, pe măsură ce își consolidează capacitățile militare ca răspuns la războiul Rusiei din Ucraina. Cheltuielile pentru apărare urmează să crească spre 3,5% din PIB până în 2030, în timp ce țara lucrează pentru atingerea obiectivului mai larg al NATO de 5% până în 2035.

În decembrie 2025, guvernul suedez a anunțat planuri pentru eliminarea treptată a ajutorului bilateral pentru dezvoltare acordat Liberiei, Zimbabwe, Tanzaniei, Mozambicului și Boliviei, ceea ce va permite redirecționarea resurselor către Ucraina.

Suedia a fost unul dintre cei mai importanți donatori străini ai Liberiei

Pentru Liberia, retragerea este una semnificativă. Suedia a oferit aproximativ 600 de milioane de dolari sub formă de asistență pentru dezvoltare începând din 2008 și a fost unul dintre cei mai importanți donatori internaționali ai țării, în special prin programe dedicate sănătății femeilor, drepturilor reproductive și combaterii violenței împotriva femeilor.

Retragerea Suediei are loc în timp ce Liberia se confruntă, de asemenea, cu retragerea mai amplă a finanțării occidentale pentru dezvoltare.

Statele Unite au redus sau restructurat programe majore de ajutor în timpul administrației președintelui Donald Trump, determinând guvernele africane și organizațiile umanitare să caute surse alternative de finanțare.

Retragerea Suediei reprezintă, prin urmare, mai mult decât închiderea unui program bilateral de ajutor. Aceasta ilustrează modul în care prioritățile de securitate ale Europei intră tot mai mult în competiție cu angajamentele pe termen lung privind dezvoltarea Africii.

Pe măsură ce Suedia își majorează cheltuielile pentru apărare și direcționează mai multe resurse către Ucraina, țări precum Liberia se confruntă cu provocarea de a înlocui finanțarea oferită de un donator care le-a susținut agenda de dezvoltare timp de aproape două decenii.