O fabrică de muniții a sărit în aer în Rusia. 12 oameni au murit. Incidentul are loc după atacul ucrainean cu Storm Shadow în Bryansk

1 minut de citit Publicat la 11:12 23 Oct 2025 Modificat la 11:12 23 Oct 2025

Explozie la o fabrică rusă de muniții, în orașol Kopeisk din regiunea Celiabinsk. Foto: X

O explozie într-o fabrică din orașul Kopeisk, la est de Munţii Ural, a ucis 12 oameni şi a rănit alți cinci, scrie Agerpres, care citează agenția rusă de stat TASS și ziarul rus Izvestia.

Pe rețelele sociale au apărut imagini recuperate de pe camerele de supraveghere locale, care surprind deflagrația.

?Kopeisk, Oblast Tscheljabinsk in Russland.



Nach einer Explosion im Plastmass-Werk in Kopeisk werden laut MNS (Ministerium für Katastrophenschutz) möglicherweise etwa zehn Menschen vermisst. Neun Mitarbeiter konnten bisher nicht kontaktiert werden.

Explozia a fost confirmată pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler.

El nu a precizat ce produce fabrica, dar surse locale afirmă că este vorba de muniții.

Nu au fost deocamdată confirmate informațiile conform cărora o dronă a ajuns până în perimetrul fabricii.

Kopeisk se află aproape de frontiera Rusiei cu Kazahstanul, la circa 2000 de km de Ucraina.

Ucrainenii folosesc tot mai frecvent drone pentru a lovi uzine şi instalații energetice în adâncimea teritoriului rus, iar serviciile de informații ale Kievului efectuează misiuni de sabotaj împotriva producătorilor de armament ai regimului de la Moscova.

Săptămâna aceasta, Kievul a anunțat că a bombardat o uzină chimică din regiunea rusă Bryansk.

Potrivit armatei ucrainene, uzina din Bryansk producea praf de pușcă și explozibili, iar în atac au fost folosite rachete Storm Shadow.