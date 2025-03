O femeie a fost scoasă în viață după 60 de ore, de sub ruinele unui hotel prăbușit în timpul cutremurului din Myanmar

O femeie a fost scoasă în viață de sub ruinele unui hotel prăbușit din Mandalay, la aproape 60 de ore după cutremurul devastator care a lovit Myanmarul și a provocat moartea a peste 1.700 de persoane. Momentul salvării, anunțat luni de autorități, a oferit o rară rază de speranță echipelor de salvare, care continuă să caute supraviețuitori printre clădirile prăbușite, scrie The Guardian. Clipurile video arată cum oamenii aplaudă în timp ce victima, aflată într-o stare stabilă, este transportată pe o targă.

Cutremurul, considerat de Comitetul Internațional al Crucii Roșii drept cel mai devastator din Asia din ultimul secol, a afectat grav centrul Myanmarului, dar și zone din Thailanda vecină, unde cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața.

China's national rescue team successfully pulled a female resident alive from the wreckage of a collapsed hotel in quake-hit Mandalay City in Myanmar at 00:40 local time on March 31 -- nearly 60 hours after a 7.7-magnitude earthquake struck the country. pic.twitter.com/iq1OhxpgDQ