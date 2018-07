O femeie și-a prins piciorul între tren și peron. Zeci de oameni au împins vagonul ca s-o salveze - VIDEO

O femeie și-a prins piciorul între tren și peron în Boston, Statele Unite.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care zeci de oameni au împins vagonul, pentru a o salva pe femeie.

Deși rana era una foarte gravă, femeia le-a spus celor care au salvat-o să nu sune la Ambulanță, pentru că nu putea plăti costurile de deplasare care se ridică la câteva mii de dolari.

