O fetiţă de 8 ani a rămas blocată într-o maşină de spălat în timp ce se juca de-a v-aţi ascunselea. Pompierii au avut o misiune grea

<1 minut de citit Publicat la 21:07 28 Noi 2025 Modificat la 21:19 28 Noi 2025

Pompierii din apropierea orașului Darmstad au eliberat o fetiţă blocată într-o maşină de spălat *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pompierii din zona oraşului german Darmstadt au fost nevoiţi să taie o maşină de spălat pentru a elibera o fetiţă de 8 ani care rămăsese blocată înăuntru, a declarat vineri un oficial, informează dpa, conform Agerpres. Specialiştii trag un semnal de alarmă şi avertizează că adolescenţii şi copiii nu ar trebui să se ascundă în spaţii înguste sau în obiecte electrocasnice, pentru că astfel de gesturi le pot pune viaţa în pericol.

"În timp ce se juca de-a v-aţi ascunselea, fetiţa a căutat un loc de ascuns deosebit de bun", a declarat pentru dpa inspectorul municipal de pompieri Benedikt Frohlich.

Ea a intrat în cuva maşinii de spălat cu picioarele înainte, apoi şi-a tras înăuntru restul corpului şi a rămas blocată, astfel că părinţii au sunat la pompieri.

Salvatorii au încercat iniţial să o elibereze folosind un lubrifiant şi demontând maşina, înainte de a tăia cuva cu un fierăstrău electric. Copila nu a fost rănită.

În octombrie, pompierii austrieci au fost nevoiţi să folosească o foarfecă hidraulică pentru a elibera o adolescentă de 13 ani după ce aceasta se urcase într-un uscător de rufe din locuinţa ei, într-o suburbie a Vienei.