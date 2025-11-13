O formă "sălbatică" a virusului poliomielitei a fost găsită în apele uzate din Germania, la peste 30 de ani de la ultimele infecții

Varianta sălbatică a poliovirusului a fost detectată în apele uzate din Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

O probă de apă uzată conținând forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita a fost prelevată din orașul Hamburg, au anunțat, joi, autoritățile din Germania, citate de Agerpres.

Cu o zi înainte, Institutul Robert Koch (RKI), principalul organism de sănătate publică din Germania, anunțase că "poliovirusul sălbatic de tip 1 (WPV1)" a fost detectat într-o probă de apă uzată dintr-o locație neprecizată.

Descoperirea semnalează că umanitatea a făcut un pas înapoi în eforturile de eradicare la nivel mondial a acestei boli mortale, spun specialiștii.

În urma detectării virusului, autoritățile germane au creat un grup operativ.

Poliomielita "sălbatică" revine după mai bine de 30 de ani în Germania

Descoperirea vine la peste 30 de ani după ce ultimele cazuri de infecție cu poliovirus sălbatic au fost înregistrate în Germania.

Este, totodată, prima detectare a formei sălbatice a virusului în probe de mediu din această țară de la începutul acestui tip de monitorizare de rutină instituită în 2021.

Autoritățile sanitare din Hamburg au precizat că au convocat un grup de experți în controlul infecțiilor şi că vor preleva probe suplimentare, în strânsă coordonare cu Institutul Robert Koch.

Proba pozitivă a fost colectată în săptămâna care a început pe 6 octombrie.

RKI a comunicat anterior că riscul pentru public este foarte scăzut datorită ratelor de vaccinare ridicate şi a faptului că nu au fost raportate infecții.

Ce este poliomielita

Poliomielita este o infecție virală care poate provoca deces sau paralizie, dar care poate fi prevenită prin vaccinare.

Există două forme de poliomielită care circulă la nivel global.

Poliomielita sălbatică este mai rară și, înainte de analiza probelor din Germania, era semnalată doar în Afganistan și Pakistan.

Cealaltă formă circulă în mai multe țări și are ca origine cazuri rare în care virusurile vii atenuate, utilizate pentru imunizare, suferă mutații și se răspândesc.

Autoritățile germane nu știu dacă sunt persoane contaminate cu forma sălbatică a poliovirusului

Oamenii de știință spun că riscul de a contracta boala poate fi redus prin acoperire vaccinală ridicată.

În Hamburg, autoritățile au precizat că proba colectată provine din ape uzate din locale şi, parțial, din landurile vecine, astfel că nu este posibil de stabilit cu exactitate unde a intrat virusul în sistemul de canalizare prin intermediul excrețiilor umane.

De asemenea, nu s-a putut determina dacă una sau mai multe persoane sunt infectate.