O fotografă ucraineană, căsătorită cu un actor din SUA, revine acasă, în război. Imagini cu descoperirile care au copleșit-o

Fotografa Yelena Yemchuk este căsătorită cu actorul american Ebon Moss-Bachrach, alături de care are doi copii. Sursa foto: Instagram/Yelena Yemchuk

Povestea de viaţă a unei fotografe ucrainene, mutată de mulţi ani în Statele Unite ale Americii şi căsătorită cu un actor de la Hollywood, s-a schimbat complet în timpul unei vizite în ţara natală, aflată în război cu Rusia. Fotografa Yelena Yemchuk a povestit într-un interviu ce a găsit în Ucraina în ultimul an, a relatat The Kyiv Independent, iar descoperirile emoţionante au impresionat milioane de oameni. De asemenea, şi fotografiile realizate în ţara natală de cunoscuta ucraineancă au fost apreciate. Imaginile ei pot fi admirate într-o expoziţie deschisă în centrul Kievului.

În vârstă de 55 de ani, Yelena Yemchuk este soţia actorului american Ebon Moss-Bachrach, cunoscut pentru rolurile din filmele "The Punisher" (2017) şi "Girls" (2012). Cuplul are doi copii, iar în vara anului trecut, fotografa a revenit în Ucraina. Atunci, ea era conştientă că, imediat ce va păşi pe pământul ţării în care s-a născut, va întâlni durerea și sentimentul de pierdere, care vin odată cu realitatea de zi cu zi a războiului total al Federaţiei Ruse. Astfel, Yelena Yemchuk nu era pregătită pentru câtă dragoste era, de asemenea, de împărțit.

Rolul vizitei sale s-a schimbat brusc în momentul în care oficialii de la The Naked Room au invitat-o să pregătească o expoziție fotografică. Astfel a luat naştere "Mnemosyne" – actul al doilea al unei expoziții interculturale care conectează Kyiv și Marsilia. Fotografa ucraineană venise, a spus ea, "să îmi văd familia, să îmi văd prietenii și, pur și simplu, să fiu din nou în Ucraina".

"La început, eu nu credeam că am ceva de spus, voiam doar să fiu aici (n.r.: Ucraina). Eu eram atrasă de această energie feminină incredibil de puternică atât de prezentă. Întotdeauna eu am simțit că Ucraina este o femeie", a mai mărturisit Yelena Yemchuk în cadrul interviului.

Organizată de The Naked Room și Kolektiv Cité Radieuse, împreună cu Institutul Francez din Ucraina, expoziţia "Mnemosyne" dezvoltă prima parte a proiectului, "Ithaca", deschisă în Franța mai devreme în acest an, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

"Pur și simplu am continuat să mă îndrăgostesc de fiecare copac, de vânt, de flori și de fete. Fetele sunt atât de frumoase și atât de complexe aici. Așa că am spus, știi ce? De fapt, chiar vreau să fac câteva fotografii", a mai spus soţia actorului Ebon Moss-Bachrach.

Expoziţia "Mnemosyne" s-a deschis pe 4 noiembrie la The Naked Room Gallery, în centrul orașului Kyiv, şi se va închide pe 30 noiembrie. Vizitatorii pot admira şi fotografii din anii '90 şi începutul anilor 2000, pe care Yelena Yemchuk le-a prelucrat special pentru acest eveniment. Şi, desigur, poze realizate în timpul vizitelor sale în Ucraina, inclusiv din cele din 2024 şi 2025.

"Există această înțelegere a ceea ce înseamnă viața, înțelegerea a ceea ce este iubirea, înțelegerea relațiilor umane și această apreciere a momentului. Este cel mai frumos lucru pe care l-am trăit vreodată. Eu cred că asta se întâmplă când trăiești într-o realitate în care poți muri în orice moment", a declarat Yelena Yemchuk pentru Kyiv Independent.

Născută la Kiev pe 22 aprilie 1970, fotografa Yelena Yemchuk s-a mutat în SUA împreună cu familia în adolescență, însă, Ucraina și influența acesteia au rămas centrale în viața și opera ei. Arta sa a fost apreciată la nivel internaţional pentru explorarea profundă a memoriei și identității.