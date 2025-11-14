O influenceriță din SUA a fost condamnată să-i plătească altei femei 1,75 de milioane de dolari, după ce i-a „sedus” soțul

Un influencer din SUA a fost condamnat să-i plătească unei femei 1,75 de milioane de dolari, după un triunghi amoros. Sursa foto: captură Tiktok

Influenceriţa Brenay Kennard, care are 3 milioane de urmăritori pe TikTok, a fost condamnată de un tribunal din SUA să-i plătească altei femei despăgubiri de 1,75 de milioane de dolari, după ce a fost găsit vinovată că ar fi avut o relaţie cu fostul soţ al acesteia. Carolina de Nord este unul dintre puținele state care păstrează prevederile pentru delictele de alienare a afecțiunii și conversație infracţională.

Juriul de la Curtea Superioară a comitatului Durham, Carolina de Nord, i-a ordonat lui Brenay Kennard să plătească daune în valoare de 1,75 milioane de dolari către Akira Montague.

Montague este fosta soție a managerului de atunci și presupusului partener al lui Kennard, Tim Montague.

Plângerea intentată de Akira Montague susținea că Kennard a avut o relație intimă cu soțul ei în timpul căsătoriei lor, privând-o astfel de „afecțiunea, compania și consorțiul” unui soț/o soție.

Ce prevede legea din Carolina de Nord

Carolina de Nord este unul dintre puținele state care păstrează prevederile pentru delictele de alienare a afecțiunii și conversație infracţională. Legea permite unui soț/soție să dea în judecată o terță parte pentru intervenția conștientă într-o relație conjugală.

Akira Montague a afirmat că Kennard a început să creeze conținut pe rețelele de socializare cu Tim Montague în timp ce acesta era căsătorit. Ea a susținut că Kennard a postat imagini cu copiii fără consimțământul Akirei și și-a etalat public relația, a relatat Poeple.

Potrivit New York Post, Kennard, care s-a reprezentat singură în instanță, a susținut că mariajul se deteriorase deja și că nu poate fi trasă la răspundere pentru destrămarea acestuia.

Cu toate acestea, juriul a dat dreptate reclamantei după ce a deliberat timp de mai puțin de două ore.