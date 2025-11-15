O limbă europeană este în pericol să dispară din cauza AI și a limbii engleze. "Se pierd multe valori"

"Avem o responsabilitate uriașă", a spus fosta şefă a Executivului din Islanda, Katrín Jakobsdóttir, în timpul declaraţiilor. Sursa foto: Getty Images

Fosta prim-ministră a Islandei, Katrín Jakobsdóttir, a declarat că limba islandeză ar putea dispărea într-o singură generație din cauza ascensiunii rapide a inteligenței artificiale (AI) și a dominanței tot mai mari a limbii engleze, a relatat The Guardian. "Personal, nu cred că facem suficient pentru a face acest lucru", a spus fosta şefă a Guvernului din Islanda.

Katrín Jakobsdóttir, care a demisionat anul trecut din funcția de premier pentru a candida la președinție, după șapte ani în funcție, a spus că Islanda trece prin schimbări "radicale" în ceea ce privește utilizarea limbii. Conform sursei citate, tot mai mulți oameni citesc și vorbesc în engleză, iar tot mai puțini citesc în islandeză – un fenomen despre care ea afirmă că este accentuat de modul în care sunt antrenate modelele lingvistice.

Fostul premier al Islandei a făcut aceste declarații înainte de a participa la festivalul de ficțiune polițistă Iceland Noir din Reykjavík, după lansarea surpriză a celui de-al doilea roman al său din acest gen, pe care l-a scris împreună cu Ragnar Jónasson.

"Multe limbi dispar, iar odată cu ele se pierd multe valori [și] multe gânduri umane", a declarat Katrín Jakobsdóttir, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

Islandeza are doar aproximativ 350.000 de vorbitori și se numără printre limbile cel mai puțin modificate din lume.

"Având această limbă care este vorbită de atât de puțini, simt că avem o responsabilitate uriașă să o prezervăm. Personal, nu cred că facem suficient pentru a face acest lucru", a mai precizat fosta şefă a Guvernului din Islanda, spunând că tinerii din Islanda "sunt absolut înconjurați de materiale în limba engleză, pe rețelele sociale și alte media".

Katrín Jakobsdóttir a mai declarat că Islanda a fost "destul de proactivă" în a promova folosirea inteligenței artificiale în limba islandeză. La începutul acestei luni, Anthropic a anunțat un parteneriat cu Ministerul islandez al Educației, unul dintre primele proiecte-pilot naționale de educație din domeniul inteligenței artificiale la nivel global. Inițiativa le va oferi sutelor de profesori din țară acces la instrumente AI.

Potrivit The Guardian, fosta prim-ministră a Islandeia spus că, în timpul mandatului din guvern, oficialii puteau observa "amenințările și pericolele" reprezentate de inteligenţa artificială, reflectând importanța utilizării unor texte și cărți islandeze pentru instruirea AI.

Ragnar Jónasson, coautorul ei, a fost de acord că limba se află într-un pericol grav. "Suntem la doar o generație distanță de a pierde această limbă din cauza tuturor acestor schimbări enorme", a declarat acesta.