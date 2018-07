O mamă în vârstă de 37 de ani a murit în timp ce era în vacanță în Grecia după ce a mâncat doar o gură de pui

Natalie Rawnsley, in varsta de 37 de ani era in vacanta cu sotul ei, Stewart, si cu cei doi copii ai lor pe insula Corfu din Grecia cand a facut o toxiinfectie alimentara. Starea de sanatate a femeii s-a deteriorat rapid la doar 36 de ore dupa ce a mancat pui la restaurantul hotelului la care era cazata.

“Hotelul avea doua sau trei restaurante. Era un bufet unde am mancat toti patru impreuna. Eu si fiii nostri am mancat paste, in timp ce ea si-a luat pui, salata si legume. Eram deja la masa cand ea a venit cu mancarea. A inceput sa manance si cand a taiat puiul a inceput sa se prelinga sange din el, iar ea s0a dus si si-a luat o alta portie pe care a mancat-o. Deja mancase, insa, o imbucatura din cealalta portie”, a povestit sotul pentru mirror.co.uk.

Sotul lui Natalie a spus ca femeia acuzat stari de rau in acea dupa-amaiza, iar la ora 3 dimineata a inceput sa vomite. Un medic a venit a doua zi si a diagnosticat-o cu toxiinfectie gastroenterita si i-a recomandat lui Stewart ca el si copiii sa nu stea aproape de ea pentru a nu se imbolnavi si ei. “La 11 seara m-am intors la ea si inca se simtea rau si mi-a spus sa chem din nou medicul. Al doilea a spus ca daca i-a fost rau pentru atat de mult timp timp trebuie transportata la spital”, a mai povestit barbatul.