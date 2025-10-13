O navă s-a scufundat în Marea Neagră. O misiune comună Bulgaria-România-Turcia a salvat toți marinarii de la bord

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Autorităţile bulgare, în cooperare cu nave din Turcia şi România, i-au salvat pe toţi cei 10 membri ai echipajului unei nave de marfă care s-a scufundat duminică în Marea Neagră, la aproximativ 225 de kilometri est de oraşul portuar Varna, informează luni EFE, preluată de Agerpres.

Un anunţ în acest sens a fost făcut luni de Rumen Nikolov, directorul Centrului de Coordonare Maritimă din Varna, la Radiodifuziunea Naţională Bulgară (BNR). El a declarat că cei 10 marinari aflaţi la bordul navei Eileen, toţi cetăţeni ucraineni, au fost transferaţi cu elicopterul în Turcia.

Nava, care naviga sub pavilion camerunez, s-a scufundat rapid din cauza unei găuri în corpul navei, care a apărut din motive încă necunoscute.

După ce un S.O.S. a fost primit duminică la prânz, la centrul maritim menţionat anterior din Varna, o navă a pazei de coastă bulgare şi un elicopter din cadrul Forţelor Navale Bulgare au fost trimise la faţa locului. O navă românească şi o navă auxiliară turcească se aflau, de asemenea, în apropiere, a declarat Ministerul Transporturilor din Bulgaria într-un comunicat.

Echipajul, care abandonase nava în două bărci de salvare, a fost salvat şi îmbarcat pe nava turcească "Morat Ilhan", de unde a fost ulterior transferat cu elicopterul în Turcia.